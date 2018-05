NFL: New York Jets: Startet Rookie-Quarterback Sam Darnold sofort?

MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals NHL Capitals @ Penguins (Spiel 6) MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees NBA Jazz @ Rockets MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds

Während die Cleveland Browns ihren Rookie-Quarterback Baker Mayfield bereits öffentlich zur Nummer 2 deklariert haben, gehen die Jets einen anderen Weg: Nummer-3-Overall-Pick Sam Darnold könnte in New York schnell in die Starter-Rolle rutschen.

Das berichtet ESPN-Reporterin Dianna Russini. Jets-Coach Todd Bowles habe demzufolge klar gemacht, dass es sich um einen "offenen Wettkampf" handelt - und dass Darnold sehr wohl den Starter-Job für Week 1 der Regular Season gewinnen kann.

Sollte der Darnold, der im College unter anderem noch mit Turnover-Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, Anfang September noch nicht so weit sein, haben die Jets allerdings gut vorgesorgt: Routinier Josh McCown wurde gehalten, außerdem schnappte sich Gang Green in der Free Agency Ex-Vikings-Quarterback Teddy Bridgewater. Selbst falls sich McCown also verletzt könnte New York Darnold weiter draußen lassen.

Darnold selbst fokussiert sich zunächst einmal darauf, das Playbook zu lernen, wie er gegenüber ESPN-Reporter Rich Cimini klar stellte: "Man muss sich den Respekt verdienen. Ich werde nicht hier her kommen, und das einfach verlangen. Mir muss klar sein, in welcher Position ich bin. Ich bin ein Rookie, das verstehe ich - gleichzeitig aber bin ich auch ein Quarterback und muss auf sowie abseits des Platzes ein Leader sein."

Sam Darnolds College-Statistiken im Überblick: