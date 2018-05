NFL: Green Bay Packers erwarten schnelle Einigung mit Aaron Rodgers

MLB Live Orioles @ Angels NHL Lightning @ Bruins (Spiel 4) MLB Indians @ Yankees NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NHL Penguins @ Capitals (Spiel 5) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners NHL Jets @ Predators (Spiel 5) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves

Nachdem Matt Ryan in Atlanta verlängert hat wartet der nächste Mega-Quarterback-Deal in Green Bay: Die Packers arbeiten schon seit einer Weile am neuen Vertrag von Aaron Rodgers, Packers-Geschäftsführer Brian Gutekunst zeige sich jetzt äußerst optimistisch.

"Beide Seiten arbeiten daran, und wir sind zuversichtlich, dass wir schon bald zu einer Einigung kommen werden", verriet Gutekunst gegenüber Pro Football Talk.

Bereits im Februar hatten die Packers öffentlich bestätigt, dass die Verhandlungen mit Rodgers laufen. Der Quarterback selbst vermeldete seinerseits schon, dass er seine Zukunft in Green Bay sieht und langfristig bei den Packers verlängern will - ganz nüchtern betrachtet wäre er aus finanzieller Sicht ohnehin in keiner guten Verhandlungsposition.

Rodgers steht noch 2018 und 2019 unter Vertrag, und das zu den vergleichsweise günstigen Cap Hits. Mittels zweier Franchise Tags könnte Green Bay ihn also auch, wären die Fronten verhärtet, für die vier kommenden Spielzeiten binden.

Darauf deutet aber nichts hin. Die Tendenz in Green Bay seit mehreren Wochen lässt eher darauf schließen, dass Rodgers noch vor dem Start ins Training Camp im Sommer seinen neuen Deal unterzeichnen könnte.

Aaron Rodgers' Vertrag im Überblick: