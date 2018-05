NFL: Cleveland Browns: Hue Jackson bestätigt Tyrod Taylor als Starter

MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals NHL Capitals @ Penguins (Spiel 6) MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees NBA Jazz @ Rockets MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds

Die Cleveland Browns haben mit dem ersten Pick im Draft Baker Mayfield geholt - der soll der Quarterback der Zukunft in Cleveland sein. Die Gegenwart allerdings sieht anders aus, das bestätigte jetzt Head Coach Hue Jackson.

"Ich werde meine Meinung da nicht ändern. Tyrod Taylor ist der Starting-Quarterback dieses Football-Teams. Das wird sich nicht ändern", stellte Jackson nach der Trainingseinheit am Samstag klar.

Weiter forderte er mit Blick auf seinen Rookie-Quarterback: "Lasst uns bei Baker ein wenig auf die Bremse treten. Er hat noch viel zu lernen. Ich freue mich extrem auf ihn, er bringt viele der Charakteristika mit, die wir sehen wollen. Deshalb ist er hier."

Mayfield hatte gleich in seiner ersten Trainingseinheit einige Snap-Fumble-Probleme und schob prompt eine Extra-Schicht nach der Einheit ein, um Snaps under Center zu üben - etwas, das er im College kaum einmal machen musste. Jackson gab sich dabei aber optimistisch: "Ich denke, dass er das schnell hinbekommen wird. Er ist athletisch und diszipliniert genug, um das hinzubekommen."

Browns: Jackson beeindruckt von Taylor und Mayfield

Darüber hinaus gewährte Jackson auch Einblicke in das erste Treffen der beiden Quarterbacks: Taylor war extra in das Büro von QB-Coach Ken Zampese gekommen, um sich Mayfield vorzustellen. "Das war eine schöne Geste von Tyrod. Er hat Baker begrüßt und gezeigt, dass er mit ihm arbeiten will. Baker hat die Situation ebenfalls sehr gut gehandelt. Ich habe die Interaktion zwischen den beiden gesehen, und es wirkte, als wären sie alte Freunde. So kann man eine Beziehung zu jemandem aufbauen."

Darüber hinaus äußerte sich Jackson laut NFL-Network-Reporterin Aditi Kinkhabwala auch zu seinen strukturellen Plänen in der Offense - und Jackson, seines Zeichens selbst ein Offense-Coach, wird dabei offenbar deutlich in den Hintergrund treten. So bestätigte er, dass sein neuer Offensive Coordinator Todd Haley "totale Autonomie" bezüglich der Offense genießt, schließlich sei er "einer der Besten in diesem Geschäft".

Tyrod Taylors NFL-Statistiken seit 2015: