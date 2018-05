NFL: Draft 2019 findet in Music City statt

MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 6) MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs NBA Rockets @ Warriors MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays

Nun ist es offiziell: Der Draft 2019 findet in Nashville, Tennessee statt. Das wurde am Mittwoch in einem Spring-League-Meeting in Atlanta beschlossen.

"Ich freue mich so sehr für die Stadt", erklärte Titans-Eigentümer Amy Adams Strunk in einer Pressekonferenz. "Wie wir alle wissen, genießt Nashville einen tollen Ruf als Stadt, welche die Größe Bühne und die große Party genießt. Wir freuen uns auf den April im nächsten Jahr!"

In den letzten vier Jahren wechselte der Standort des Drafts ständig. Nach Chicago 2016, Philadelphia 2017 und Dallas im vergangenen Monat wurde nun also der Bewerbung der Tennessee Titans stattgegeben. Die Bewerbungen der Städte Las Vegas und Denver haben das Nachsehen.

"Nach einem aufregenden und erfolgreichen Event in Dallas in diesem Jahr sind wir enorm aufgeregt darüber, dass der Draft im nächsten in Nashville stattfindet", erklärte NFL Commissioner Roger Goodell. "Die Stadt hat eine passionierte Fan-Base und bietet so Vieles, um einen einzigartigen Draft zu veranstalten."