Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Die besten Drafts und Fantasy-Gewinner

MLB Live Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees NHL Jets @ Predators (Spiel 7) MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves MLB Rays @ Angels MLB Rockies @ Giants MLB Cubs @ Reds MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Rays @ Angels MLB Dodgers @ Nationals MLB Brewers @ Twins MLB Yankees @ Royals MLB Rays @ Angels MLB Padres @ Nationals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays

Hatten die Chicago Bears die beste Offseason? Was bedeuten die Draft-Picks in Green Bay für die neue Packers-Defense? Welche Teams waren Verlierer - und was bedeutet der Draft eigentlich für Fantasy Football? Künftig geht die NFL-Berichterstattung bei SPOX auch über das geschriebene Wort hinaus: Ein Mal pro Woche findet ihr künftig hier auch NFL-Analysen im Podcast!

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Der Podcast startete pünktlich zum Draft, neben der Vorberichterstattung dazu gibt's im Archiv auch schon die Analyse der kompletten ersten Runde direkt nach Tag 1 des Drafts sowie mit den Runden 2-7 in der vergangenen Folge.

In der aktuellen Ausgabe geht es final um die Teams, welche die besten Drafts hatten - und die Teams, die die schlechtesten Drafts hatten. Außerdem stehen erstmals auch individuelle Spieler im Fokus, auch mit Blick auf Fantasy Football.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 5 - Gewinner und Fantasy

Hatte irgend ein Team eine bessere Offseason als die Chicago Bears? Und auf welche Offsense dürfen sich die Fans in der Windy City 2018 freuen? Auch die Packers hatten einen sehr guten Draft - und das sollte man in der neuen Defense auch schnell feststellen.

Außerdem: Der Ansatz der Dallas Cowboys, die Fragezeichen bei den Oakland Raiders - und hatten die New York Giants etwa doch einen guten Draft? Das und viel, viel mehr ist Thema in Folge 5!

Der Rundown von Folge 5 sieht so aus:

4:25 - News

11:33 - Draft-Gewinner: Chicago Bears

16:26 - Draft-Gewinner: Dallas Cowboys

21:03 - Draft-Gewinner: Green Bay Packers

25:49 - Draft-Gewinner: New York Giants

34:33 - Draft-Gewinner: Denver Broncos

37:19 - Draft-Verlierer: Oakland Raiders

41:17 - Draft-Verlierer: Detroit Lions

49:50 - Rookie-Fantasy-Ranking: Plätze 10-5

69:28 - Rookie-Fantasy-Ranking: Plätze 4-1

Nachklapp: Hier findet ihr uns