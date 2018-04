NFL: Philadelphia Eagles bessern Vertrag mit Quarterback Nick Foles auf

MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NHL Devils @ Lightning (Spiel 5) MLB Twins @ Rays NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 5) MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees

Nick Foles hat von den Philadelphia Eagles einen neuen Vertrag für die kommende Saison bekommen. Neben einer Gehaltserhöhung soll der Kontrakt des nominellen Backup-Quarterbacks der amtierenden Champions auch eine beidseitige Option auf eine Verlängerung für die Spielzeit 2019 beinhalten.

Wie das NFL Network berichtet, bekommt Foles für den Deal einen Unterzeichnungsbonus in Höhe von zwei Millionen US-Dollar. Zudem bestünde die Möglichkeit, weitere Boni in Millionenhöhe auszulösen, falls der 29-Jährige zum Starter der Eagles avanciert und in der kommenden Spielzeit einige Bestmarken erzielt.

"Ich weiß, dass ein Trade im Raum stand. Ich will wieder die Möglichkeit bekommen, ein Starter zu sein", sagte Foles erst vergangene Woche in einem Radio-Interview. "Aber ich kenne meine Rolle in Philly. Ich habe gezeigt, was ich leisten kann und ich liebe diese Stadt."

Foles' Vertrag für die Saison 2018 war ursprünglich mit sieben Millionen US-Dollar dotiert. Nachdem er im vergangenen Winter durch die Verletzung von Carson Wentz Philadelphia zum ersten Super Bowl der Franchise-Geschichte führte, steigerte er seinen Marktwert unter anderem mit dem MVP-Award im Endspiel merklich.

Das NFL Network berichtet außerdem, dass der Foles-Deal nichts an der Zukunft von Wentz ändere. Nach einem Kreuzbandriss, den er sich in Week 14 der vergangenen Saison zuzog, sei ein Start am ersten Spieltag in 2018 gegen die Atlanta Falcons laut Wentz "noch immer das Ziel", aber nicht gesichert.