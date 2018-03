NFL Free Agency: Philadelphia Eagles verpflichten Mike Wallace als Smith-Ersatz

NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers

Die Philadelphia Eagles haben ihren neuen Speedster-Receiver gefunden: Der Titelverteidiger einigte sich am späten Donnerstagabend mit Mike Wallace.

Die Eagles bestätigten die Einigung bereits, Wallace erhält in Philadelphia einen Einjahresvertrag. Der soll laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport 2,5 Millionen Dollar wert sein.

Zwar hat der Titelverteidiger nicht mehr viel Cap Space, doch brauchte Philly noch einen Speedster-Receiver. In der vergangenen Saison hatte Torrey Smith diese Rolle, der wurde allerdings via Trade an die Panthers abgegeben.

Wallace ergänzt somit bei den Eagles ein vielseitiges Receiving-Corps: Mit Zach Ertz verfügt Philly über einen der besten Tight Ends der vergangenen Saison, während Alshon Jeffery der Nummer-1-Outside-Receiver ist. Nelson Agholor blühte in der vergangenen Saison im Slot auf.

Mike Wallaces NFL-Statistiken seit 2014: