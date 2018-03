NFL Free Agency: Miami Dolphins verpflichten Running Back Frank Gore

NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers

Die Miami Dolphins haben ihren Power-Back für die kommende Saison offenbar gefunden: Miami verpflichtete am Donnerstag Ex-Colts-Running-Back Frank Gore.

Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldet, hat Gore in Miami einen Einjahresvertrag unterschrieben. Die genauen finanziellen Details stehen noch aus.

Für den 34-Jährigen ist es in jedem Fall eine Heimkehr: Gore wurde nicht nur in Miami geboren, er hat auch für die University of Miami im College gespielt.

Gore, der seine besten NFL-Jahre bei den San Francisco 49ers hatte, konnte zuletzt auch in Indianapolis zeigen, dass er noch einiges im Tank hat. Trotz einer wackligen Offensive Line kam er noch auf 961 Rushing-Yards, womit er in jeder der vergangenen sieben Spielzeiten mindestens 960 Yards erlaufen hat.

In Miami wird er die Rolle eines Komplementärspielers im Backfield der Dolphins einnehmen. Gore sollte Kenyan Drake sehr gut ergänzen und so ein Element in das Run Game der Dolphins bringen, das seit dem Trade von Jay Ajayi zuletzt fehlte.

Frank Gores Statistiken bei den Indianapolis Colts: