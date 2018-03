NFL Free Agency: Terrelle Pryor wechselt zu den New York Jets

NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers

Die Free-Agency-Odyssee von Terrelle Pryor ist beendet. Pryor, der sich zuletzt unter anderem mit den Seattle Seahawks getroffen hatte, einigte sich am Donnerstag mit den New York Jets.

NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete die Einigung, die Laufzeit des Vertrags sowie die finanziellen Details sind allerdings noch nicht bekannt. Neben den Seahawks und den Jets waren auch die Browns interessiert.

Eine Wiedervereinigung mit Cleveland aber sollte aus Team-Sicht nur in einem bestimmten finanziellen Rahmen stattfinden. Dem kamen die Jets jetzt zuvor.

Pryor hat nach wie vor eine der ungewöhnlicheren NFL-Karrieren vorzuweisen: Ursprünglich als Quarterback zu den Oakland Raiders gekommen, vollzog er nach einigen Jahren den Positionswechsel - und startete als Wide Receiver durch.

In seiner ersten vollen Saison als Starting-Receiver knackte er in Cleveland prompt die 1.000-Yard-Marke und war einer der begehrteren Free Agents des Vorjahres. Bei den Redskins aber lief in der vergangenen Saison dann kaum etwas zusammen, jetzt kann er sich bei den Jets wieder in den Mittelpunkt spielen.

Terrelle Pryors NFL-Statistiken als Wide Receiver: