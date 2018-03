NFL-News: New England Patriots entlassen Tight End Martellus Bennett

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die New Englang Patriots lassen Martellus Bennett abermals ziehen. Der Tight End, der im Laufe der vergangenen Saison nach seinem unrühmlichen Gastspiel bei den Green Bay Packers nach Foxboro zurückgekehrt war, wurde am Mittwochabend entlassen.

Bennett war in der vergangenen Offseason der große Free-Agency-Neuzugang der Green Bay Packers, nachdem er mit den Patriots den Super Bowl gewonnen hatte. In Green Bay stimmte die Chemie aber nie, man trennte sich letztlich im Streit über medizinische Vorgehensweise in der Behandlung Bennetts.

Der sprach schon offen vom Karriereende, nachdem ihn eine Schulterverletzung über Monate hinweg geplagt hatte. New England holte Bennett kurzerhand zurück, dort aber kam er auch nur noch auf zwei Einsätze, ehe die Saison verletzungsbedingt für ihn beendet war.

Bennett hatte 2016 in New England eine seiner besten NFL-Spielzeiten. Der inzwischen 30-Jährige verzeichnete in 16 Spielen 55 Catches für 701 Yards sowie sieben Touchdowns, trotzdem war der bevorstehende Cap Hit von 6,2 Millionen Dollar den Pats jetzt offensichtlich zu hoch.

Sollte Bennett weiterspielen wollen, dürfte er trotz allem einen Markt haben. Es ist eine Tight-End-Klasse voller Fragezeichen, angefangen beim eindimensionalen Jimmy Graham über den verletzungsanfälligen Tyler Eifert. Bennett - wenn er selbst gesund ist - könnte für viele Teams die attraktivste Option auf dem Free-Agent-Markt sein.