Die Playoff-Partien in der Übersicht: Wildcard-Spiele und Seeding in NFC und AFC

Die Regular Season 2017 ist Geschichte - die Playoffs sind da! Die Seattle Seahawks und die Los Angeles Chargers haben den späten Sprung in die Postseason nicht geschafft, die Wildcard-Partien stehen fest. SPOX gibt den Überblick.

Die Wildcard-Playoffs in der AFC

Es war bis zum Schluss äußerst dramatisch: Nachdem Tennessee die Jaguars niedergerungen hatte, war klar, dass die Titans dabei sein würden und die Chargers trotz ihres Sieges gegen die Raiders keine Chance mehr hatten. Buffalo hatte Miami bereits geschlagen, so dass die letzten Sekunden in Baltimore alles entscheiden sollten. Ein Heimsieg über Cincinnati, und die Ravens wären dabei - doch die Bengals legten den Last-Minute-Game-Winning-Drive hin und befördern Buffalo so erstmals seit 1999 in die Playoffs!

An der Spitze passierte in Week 17 erwartungsgemäß nichts mehr: Die Patriots schlugen die Jets und sicherten sich so den Top-Seed, während Pittsburgh mit einer besseren B-Truppe Cleveland bezwang und den Browns so die 0-16-Saison bescherte. Die Jaguars an Position 3 und die Chiefs an Position 4 war schon vor dem letzten Regular-Season-Spieltag in Stein gemeißelt.

Die Wildcard-Paarungen:

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans (Sa., 22.35 Uhr)

Jacksonville Jaguars - Buffalo Bills (So., 19 Uhr)

Die Divisional-Paarungen:

Patriots-Heimspiel: Sonntag, 14. Januar, 2.15 Uhr

Steelers-Heimspiel: Sonntag, 14. Januar, 19.05 Uhr

Seeding AFC:

New England Patriots (13-3) Pittsburgh Steelers (13-3) Jacksonville Jaguars (10-6) Kansas City Chiefs (10-6) Tennessee Titans (9-7) Buffalo Bills (9-7)

In der Divisional-Runde empfangen somit die Patriots den nach der Wildcard-Runde übrigen niedrigsten Seed, die Steelers empfangen den übrigen höheren Seed.

Die Wildcard-Playoffs in der NFC

Durch den Sieg der Atlanta Falcons über die Carolina Panthers war letztlich alles klar - Seattle hätte im Parallel-Spiel gegen Arizona, welches die Seahawks verloren, selbst bei eigenem Sieg keine Chance mehr auf die Postseason gehabt. Dabei dürften sich die Panthers doppelt ärgern: Durch die überraschende Pleite der Saints in Tampa Bay wäre Carolina mit einem Sieg noch an New Orleans vorbei gezogen und hätte sich die NFC-South-Division-Krone aufgesetzt.

Minnesota ließ derweil nie Zweifel aufkommen und sicherte sich mit einem Sieg über die Chicago Bears den Nummer-2-Seed. Die Eagles hatten den Top-Seed schon vor Week 17 in der Tasche.

Die Wildcard-Paarungen:

Los Angeles Rams - Atlanta Falcons (So., 2.15 Uhr)

New Orleans Saints - Carolina Panthers (So., 22.40 Uhr)

Die Divisional-Paarungen:

Eagles-Heimspiel: Samstag, 13. Januar, 22.35 Uhr

Vikings-Heimspiel: Sonntag, 14. Januar, 22.40 Uhr

Seeding NFC:

Philadelphia Eagles (13-3) Minnesota Vikings (13-3) Los Angeles Rams (11-5) New Orleans Saints (11-5) Carolina Panthers (11-5) Atlanta Falcons (10-6)

In der Divisional-Runde empfangen somit die Eagles den nach der Wildcard-Runde übrigen niedrigsten Seed, die Vikings empfangen den übrigen höheren Seed.