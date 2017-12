NFL terminiert Week 17 und verzichtet auf Sunday Night Game zum Saisonende

NFL Live Raiders @ Eagles NFL RedZone -

Week 17

Die NFL hat den Spielplan für Week 17 (alle Spiele in der RedZone-Konferenz am Sonntag ab 19 Uhr live auf DAZN) genau terminiert und dabei überraschend auf ein abschließendes Sunday Night Game an Silvester verzichtet. Als Grund dafür wird angegeben, dass man kein Szenario riskieren wolle, dass eines oder gar beide beteiligten Teams keine Chancen mehr auf die Playoffs haben könnten.

Abweichend vom ursprünglichen Plan werden die Spiele Ravens - Bengals, Dolphins - Bills und Titans - Jaguars von 19 Uhr auf 22.25 Uhr (MEZ) verschoben. Gleiches gilt für die NFC-Duelle zwischen den Panthers und Falcons sowie Saints und Buccaneers.

Somit wird auch sichergestellt, dass Fernduelle um die jeweiligen Playoff-Spots zeitgleich stattfinden. Auch deshalb wurde auf das sonst übliche Primetime-Spiel verzichtet.

"Wer hatten das Gefühl, dass es sowohl aus Wettbewerbssicht als auch aus Sicht der Fans das fairste wäre, alle Spiele entweder im 19- oder im 22-Uhr-Fenster anzusetzen", erklärte NFL Senior Vice President of Broadcasting, Howard Katz. "Das stellt sicher, dass wir im Rahmen von Sunday Night Football an Silvester kein Duell haben, das aufgrund von vorherigen Resultaten für eins oder beide Teams keine Playoff-Implikationen mehr hat."

Der Spielplan von Week 17 der NFL im Überblick