Week 16: Playoff-Entscheidungen und Draft-Picks im Fokus

Heiligabend? Kein freier Tag in der NFL! Week 16 steht an, und es können weitere Playoff-Entscheidungen fallen: Können die New Orleans Saints den nächsten Schritt Richtung NFC-South-Titel machen? Gelingt den Cleveland Browns endlich der erste Saisonsieg und schlagen die Rams auch Tennessee? Außerdem: Dallas erhält zum Kracher-Duell gegen die Seattle Seahawks Ezekiel Elliott nach abgesessener Sperre zurück! Wie gewohnt kann die RedZone-Konferenz am Sonntagabend ab 19 live auf DAZN verfolgt werden, außerdem überträgt DAZN das Duell der Patriots und Bills als Einzelspiel live (19 Uhr).

Baltimore Ravens (8-6) - Indianapolis Colts (3-11) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Vorschau: Dominante Ravens-Defense und Indys Zukunftspläne

Green Bay Packers (7-7) - Minnesota Vikings (11-3) (So., 2.30 Uhr live auf DAZN)

Vorschau: Wird die Frozen Tundra zum Stolperstein?

New Orleans Saints (10-4) - Atlanta Falcons (9-5) (So., 19 Uhr)

Riesiges, riesiges Matchup in der NFC South! Die Saints können mit einem Sieg die Tür zum Division-Sieg meilenweit aufstoßen: New Orleans hat beide Duelle mit Carolina (ebenfalls 10-4) gewonnen und trifft in Week 17 auf die Buccaneers. Atlanta auf der anderen Seite kämpft auch nach dem Last-Minute-Sieg über Tampa am Montagabend noch um sein Playoff-Ticket: Die Lions, Seahawks und Cowboys (alle 8-6) scharren mit den Hufen und könnten Atlanta rechnerisch noch abfangen.

Gleichzeitig würde Atlanta mit einem Erfolg den Sweep über die Saints perfekt machen - und somit seinerseits möglicherweise noch Ambitionen auf den Division-Titel anmelden! Allerdings war der Sieg gegen New Orleans vor einigen Wochen mit einem Beigeschmack zu genießen: Die Saints hatten ganz zum Schluss zumindest die Overtime schon auf dem Silbertablett, bis eine Brees-Interception die Partie entschied. Vor allem aber sorgte der frühe Ausfall von Alvin Kamara für ein völlig anderes Spiel.

Kamara verletzte sich damals bereits beim ersten Drive - dennoch hatte sich bis zu seiner Verletzung schon angekündigt, wie dominant der Game Plan um ihn herum aufgebaut ist und welch große Probleme er den Falcons bereiten würde. Kamara ist jetzt wieder fit, die Saints sind das beste Screen-Game-Team der Liga. Atlantas Defense hat den erhofften nächsten Schritt bislang nicht vollzogen, jetzt muss sie - vor allem die schnellen Linebacker - Antworten auf Kamara und Mark Ingram haben.

Individuell dürfen sich Fans in dieser Partie auf mehrere packende Duelle freuen, das mit Abstand spannendste aber ist das zwischen Saints-Cornerback Marshon Lattimore und Falcons-Receiver Julio Jones. Im ersten Aufeinandertreffen fing Jones von fünf Targets nur drei Pässe, die aber für 73 Yards. Gleichzeitig gelang Lattimore im Gegenzug eine Interception.

Cincinnati Bengals (5-9) - Detroit Lions (8-6) (So., 19 Uhr)

Für die Lions ist die Marschrichtung klar: Zwei Siege braucht es aus den ausstehenden Partien, um die eigene Playoff-Chance zu wahren. Das Duell in Cincinnati ist dabei gewissermaßen die Definition eines Trap-Games: Die Bengals sahen zuletzt gegen Chicago (7:33) und in Minnesota (7:34) desolat aus, im Passing Game klappt immer weniger und vor allem die Löcher in der Defense werden immer größer.

Detroit indes ist mit Siegen über Tampa Bay und Chicago wieder zurück in der Spur, das große Sorgenkind bleibt aber die Lions-Fans nur zu gut bekannte Problemzone: Die Lions haben keinerlei verlässliches Run Game, und das nicht nur, weil 3,4 Yards pro Run der Tiefstwert sind. Sollte sich Cincinnatis Pass-Defense wieder fangen, könnte es für Detroit ein unangenehmes Spiel werden. Dafür aber gibt es keine wirklichen Anzeichen, seit der Pleite gegen Pittsburgh und dem Bekanntwerden des mutmaßlichen Abschieds von Coach Marvin Lewis scheint die Luft raus zu sein.

Immerhin können die Bengals personell wieder ein wenig aus dem Volleren schöpfen: Linebacker Vontaze Burfict, Cornerback Dre Kirkpatrick und Running Back Joe Mixon sind nach ihren Gehirnerschütterungen wieder fit und einsatzbereit.

Das individuell spannendste Matchup wird wohl das zwischen A.J. Green und Darius Slay. Green spielt eine sehr wechselhafte Saison, Pro Football Focus listet ihn mit 2,27 Yards pro gelaufener Route allerdings noch immer auf dem achten Platz. Slay auf der anderen Seite hat ein sehr gutes Jahr, obwohl gegnerische Quarterbacks ihn vergleichsweise häufig testen.

Kansas City Chiefs (8-6) - Miami Dolphins (6-8) (So., 19 Uhr)

Die Chiefs sind wieder zurück! Nachdem die Offense schon bei der Pleite gegen die Jets vor drei Wochen deutlich verbessert aussah, gab es seither Siege über die Raiders und in der Vorwoche gegen die Los Angeles Chargers. Das bringt KC in die Pole Position für den AFC-West-Titel, konkret heißt das: Ein Sieg gegen die Dolphins und die Division-Krone geht nach Kansas City.

Gegen die Chargers wurde es wieder einmal deutlich: Die Chiefs (und Alex Smith) haben nach wie vor viel von der Downfield-Aggressivität verloren, die diese Offense im ersten Saisonviertel ausgezeichnet hatte. Aber wenn Smith Pre-Snap oder früh im Play erkennt, dass Tyreek Hill eine Eins-gegen-Eins-Situation ohne Safety-Hilfe hat, nutzt er die Gelegenheit. Hills 543 Receiving-Yards und sechs Touchdowns bei Deep Passes (mindestens 20 Yards Downfield) sind der zweitbeste Wert dieser Saison.

Der Mittelpunkt der verbesserten Chiefs-Offense in den vergangenen Wochen ist aber das Run Game - Kareem Hunt sah zuletzt wieder deutlich besser aus, und das hat zwei zentrale Gründe: Das Run-Blocking ist klar stabiler und seitdem Offensive Coordinator Matt Nagy primär die Play-Calling-Verantwortung erhalten hat, spielen Run-Pass-Options eine absolut zentrale Rolle. Das macht die Reads für Smith leichter, erhöht die Chance auf Coverage-Busts und erleichtert vor allem das Run-Blocking ungemein.

Und Miami? Auf den völlig überraschenden und hochverdienten Sieg über die Patriots folgte ein über weite Strecken blutleerer Auftritt von Jay Cutler und der Offense: 16:24 stand es am Ende in Buffalo. Kansas City ist in puncto Pass-Rush noch immer weit weg von der Liga-Spitze, auch die Run-Defense ist anfällig. Cutler, Kenyan Drake und Co. sollten also Lücken finden - doch können sie die auch nutzen? Und können die Linebacker in der Run-Defense, die aktuell 4,2 Yards pro gegnerischem Run zulässt, standhalten?

New England Patriots (11-3) - Buffalo Bills (8-6) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Der Sieg über Pittsburgh war genauso dramatisch wie elementar wichtig für die Patriots, um sich den Playoff-Heimvorteil zu sichern. Jetzt hat New England sein Schicksal komplett selbst in der Hand, zwei Siege zum Abschluss der Regular Season bedeuten, dass der AFC-Playoff-Weg wieder einmal durch Foxboro führt. Die Patriots waren in den vergangenen Jahren immer wieder mal für späte (Division-)Pleiten gut, Buffalo darf dementsprechend jetzt nicht zum Stolperstein werden.

Die große Problemzone der Patriots-Offense lag zuletzt im Pass-Rush: New England, das vorerst auf Rex Burkhead verzichten muss, bekam deshalb vor allem bei der Pleite in Miami große Probleme, aber auch Pittsburghs 4-Men-Rush mit aggressiver Man-Coverage dahinter sorgte für Druck auf Brady. Die Bills vor drei Wochen verloren zwar deutlich (3:23), teilten aber ebenfalls einige Hits gegen Brady aus. Will Buffalo einen Shootout verhindern, muss das ein elementarer Bestandteil des Defensiv-Rezepts sein.

Tyrod Taylor hat noch immer den Ruf eines mehr oder weniger Risiko-befreiten Game Managers, im Passspiel aber bringt er durchaus eine gewisse Aggressivität mit: 14,4 Prozent seiner Targets gehen laut Pro Football Focus mindestens 20 Yards Downfield, der fünfthöchste Wert ligaweit. Wenn Buffalo eine Chance haben will, muss die Offense aber über das Run Game laufen: LeSean McCoy stand im ersten Duell gegen die anfällige Run-Defense der Patriots bei 6,2 Yards pro Run, um mitzuhalten muss Buffalo mit ihm Uhr und Spielfluss kontrollieren.

Personell bangen die Bills indes offensiv noch um Receiver Kelvin Benjamin (Knieprobleme), genau wie auf der anderen Seite des Ball um Cornerback E.J. Gaines (Knie) und Defensive Tackle Kyle Williams (Leiste).

