Haden fällt auf unbestimmte Zeit aus

Hiobsbotschaft für die Pittsburgh Steelers: Cornerback Joe Haden hat sich beim 20:17-Auswärtserfolg bei den Indianapolis Colts eine Fraktur am Wadenbein zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Wie die Pittsburgh Post-Gazette nach dem Spiel berichtete, zog sich Haden die Verletzung in der ersten Halbzeit zu, als er mit einem Colts-Spieler zusammenprallte. Danach verließ er die Partie und kehrte nicht zurück.

Anstelle seiner übernahm Coty Sensabaugh die Positon von Haden in der Secondary der Steelers.

Haden war im August als Free Agent verpflichtet worden, nachdem ihn die Cleveland Browns überraschend entlassen hatten. Der 28-Jährige war ein Starter in den ersten neun Spielen der Steelers in dieser Saison. In dieser Zeit brachte er es auf fünf Pass-Breakups.