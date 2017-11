Jernigan verlängert um vier Jahre in Philly

NFL RedZone -

Die Philadelphia Eagles haben sich mit Timmy Jernigan auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Defensive Tackle unterschreibt für weitere vier Jahre und 48 Millionen Dollar.

Mit dem neuen Kontrakt, der Jernigan insgesamt 26 Millionen Dollar garantiert, halten die Eagles ihren Defensiv-Star bis zum Ende der Saison 2021 in der Stadt der brüderlichen Liebe. Ohne die Verlängerung wäre er nach 2018 Free Agent geworden.

Durch diese Verlängerung halten die Eagles ihre D-Line weitestgehend bis mindestens 2020 unter Vertrag - solange sind auch Fletcher Cox, Derek Barnett, Vinny Curry und Chris Long gebunden.

"Seit dem Tag, an dem er erstmals das Gebäude betreten hat, machte Tim den Unterschied - auf dem Feld und außerhalb", erklärte das Team in einem Statement am Donnerstag. "Er ist ein taffer, physisch starker und unnachgiebiger Spieler, der jeden Tag Energie und Enthusiasmus mitbringt. Tim besitzt viele der Qualitäten, die wir suchen, während wir dieses Team weiter aufbauen. Wir blicken voller Aufregung auf seine Zukunft in Philadelphia."

Jernigan war ein Zweitrundenpick der Baltimore Ravens im Draft 2014 und kam vor dieser Saison per Trade zu den Eagles. In neun Spielen brachte es der 25-Jährige auf 1,5 Sacks und elf Tackles, davon acht "for Loss".