Bennett nach Entlassung wieder in Foxboro

NFL RedZone -

Week 10 NFL Saints -

Bills NFL Patriots @ Broncos NFL Dolphins @ Panthers NFL Titans @ Steelers NFL RedZone -

Week 11 NFL Eagles @ Cowboys NFL Falcons @ Seahawks NFL Vikings @ Lions

Nur einen Tag nach seiner Entlassung bei den Green Bay Packers hat Martellus Bennett ein neues Team gefunden. Die New England Patriots haben den Tight End via Waiver Claim zurückgeholt. Mit New England gewann Bennett im Vorjahr den Super Bowl.

Der 30-Jährige laboriert derzeit an einer Schulterverletzung, sodass es unklar ist, wann er wieder zur Verfügung steht. Am Montag konnte er damit nicht für Green Bay auflaufen. Zudem hatten die Packers bereits bekannt gegeben, dass er am Sonntag gegen Chicago ebenfalls ausfallen werde.

Die Patriots übernehmen durch den Waiver-Claim den kompletten übrigen mit 21 Millionen Dollar dotierten Drei-Jahres-Vertrag von Bennett, den er vor Saisonbeginn in Green Bay unterschrieben hatten. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Deal bereits nach der Saison zu beenden, wenn ein Bonus in Höhe von zwei Millionen Dollar anstünde.

2016 kam Bennett für die Patriots auf 701 Yards und sieben Touchdowns. Bei den Packers waren es in dieser Spielzeit dann jedoch nur noch 233 Yards bei 24 Catches in sieben Spielen. Zudem deutete er via Instagram an, seine Karriere nach der Saison beenden zu wollen.

In welcher Weise er bei den Patriots eingesetzt werden soll, ist derzeit nicht bekannt, es ist jedoch anzunehmen, dass er an Position zwei der Depth Chart bei den Tight Ends hinter Superstar Rob Gronkowski rücken wird. Sein eigentlicher Nachfolger in New England, Dwayne Allen, wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Catch.