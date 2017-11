Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills live sehen

NFL RedZone -

Week 12 in der NFL und am Sonntag (19.00 Uhr, LIVE auf DAZN) wird es in Kansas City spannend. Die Chiefs (6-2) empfangen die Buffalo Bills (5-5). Beide Mannschaften machen sich noch Hoffnungen auf die Playoffs. Auf SPOX gibt es alle Infos zum Spiel sowie zu einem Livestream.

Geht den Buffalo Bills jetzt doch die Puste aus? Nach dem besten Saisonstart seit 1999 verlor man zuletzt drei Spiele in Serie und ist in Kansas City nun schon unter Druck, will man die längste Playoff-Abstinenz aller amerikanischen Profiteams noch in diesem Jahr beenden.

Auch die Chiefs mussten allerdings eine Enttäuschung wegstecken. Gegen die New York Giants musste man sich mit 9:12 nach Verlängerung geschlagen geben. Besonders die Offense hatte große Probleme mit den Giants und schaffte es selbst in der Overtime nicht, auch nur einen einzigen Touchdown zu erzielen - kein Vergleich zu den dominanten Auftritten der ersten Wochen.

Wo und wann spielen die Chiefs gegen die Bills?

Datum Sonntag, 25. November Uhrzeit 19.00 Uhr MEZ (13.00 Uhr Ortszeit) Ort Arrowhead Stadium, Kansas City

Wo kann ich Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills live verfolgen?

DAZN ist das neue "Home of US-Sport" und zeigt alle Primetime-Spiele der Regular Season (Thursday Night, Sunday Night und Monday Night), die US-Konferenz Red Zone und das NFL Network. Zusätzlich gibt es pro Sonntag ein weiteres Spiel einzeln live - diese Woche das der Chiefs gegen die Bills.

Die Tabelle der AFC West vor Week 12

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Division-Vergleich Serie Kansas City Chiefs 6 4 0.600 262 220 2-1 2N Los Angeles Chargers 5 6 0.455 249 202 2-2 2W Oakland Raiders 4 6 0.400 204 247 1-2 1N Denver Broncos 3 7 0.300 183 259 2-2 6N

Die Tabelle der AFC East vor Week 12

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Division-Vergleich Serie New England Patriots 8 2 0.800 290 203 1-0 6S Buffalo Bills 5 5 0.500 208 250 1-1 3N Miami Dolphins 4 6 0.400 157 254 1-1 4N New York Jets 4 6 0.400 201 222 2-3 1N

Vorschau auf Chiefs vs. Bills in Kürze:

Fünf Interceptions allein in der ersten Hälfte waren für die Coaches der Buffalo Bills zu viel. Schon nach der ersten Hälfte musste Rookie-Quarterback Nathan Peterman auf die Bank. Chefcoach Sean McDermott setzte von dort an wieder auf Tyrod Taylor, den er nur wenige Tage vorher auf die Bank gesetzt hatte.

McDermott sagte nach dem Spiel, dass er seine Entscheidung keineswegs bereue, trotzdem startet am Sonntag gegen die Kansas City Chiefs wieder Taylor. Auch in Zukunft wollen die Bills die Quarterback-Entscheidung von Spiel zu Spiel treffen.

Unter der Woche verpflichteten die Chiefs Free Agent Darrelle Revis. Der Cornerback ist ein erfahrener Spieler, der schon für die Jets, Buccaneers und Patriots auflief. Coach Andy Reid zeigte sich begeistert: "Wir sind erfreut, ihn in unsere Verteidigung aufzunehmen. Er hat große Erfahrung und eine gewissen Vertrautheit mit Bob Suttons Defensive."

Verletzungs-Update Kansas City Chiefs:

Spieler Position Verletzung Status Dee Ford Linebacker Rückenprobleme Ausfall Terrance Smith Linebacker Gehirnerschütterung Ausfall Allen Bailey Defensive end Knie Fraglich Tamba Hali Linebacker Knie Fraglich Albert Wilson Wide Receiver Oberschenkel Fraglich

