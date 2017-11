Mit einem Hauch von Playoff-Feeling

NFL RedZone -

Die Zielgerade kommt langsam in Sichtweite, Week 11 steht vor der Tür! Nach dem dominanten Steelers-Sieg am Donnerstagabend geht es auch am Sonntag zur Sache: Zwischen den Vikings und dem Rams liegt Playoff-Feeling in der Luft, die Browns empfangen Jacksonville und Washington muss nach New Orleans. Außerdem: Krisen-Gipfel in Florida, Duell der Enttäuschten in Houston, die Bills mit neuem Quarterback in L.A. und Oakland trift in Mexiko auf die Patriots! Wie immer überträgt DAZN die Redzone-Konferenz live, außerdem gibt es das Duell Saints gegen Redskins im Einzelspiel.

Teams in der Bye Week: Jets, Colts, 49ers, Panthers

Pittsburgh Steelers (8-2) - Tennessee Titans (6-4)

Ergebnis: 40:17 (10:7, 6:0, 7:10, 17:0) BOXSCORE

Analyse: Offense-Explosion! Steelers walzen über Tennessee

Minnesota Vikings (7-2) - Los Angeles Rams (7-2) (So., 19 Uhr)

Wenn die Vikings am Sonntag die Rams empfangen, bekommt man als Zuschauer auch Mitte November schon ein wenig Playoff-Feeling. Beide Teams sind in sehr guter Verfassung, beide Teams befinden sich laut der DVOA-Metrik von Football Outsiders in der Top-5. Umso spannender: Minnesotas große Stärke ist die Defense, die von der Front über die Linebacker bis in die Secondary glänzend besetzt ist. Die Rams auf der anderen Seite können mit großartigen Offensiv-Schemes aufwarten, so trifft also Stärke auf Stärke. Umso mehr, da Pass-Rusher Everson Griffen nach kurzer Verletzungspause wohl wieder fit ist.

Das könnte für die Vikes ein entscheidendes Puzzleteil sein: Jared Goff hat unbestreitbar einen großen Schritt nach vorne gemacht, kann die Defense aber Pressure ausüben, neigt er noch immer zu Fehlern. Genau dazu sollte Minnesota in der Lage sein, die Rams-O-Line aber wird hier ein gewichtiges Wörtchen mitreden können.

Das Spiel hätte auch unter einem ganz anderen Thema stehen können, zu Wochenbeginn schien es, als könnte Minnesota tatsächlich den Quarterback-Tausch vollziehen und Case Keenum durch den wieder genesenen Teddy Bridgewater ersetzen. Coach Mike Zimmer aber bleibt vorerst bei Keenum, der einerseits die Bereitschaft zeigt, lange Pässe zu riskieren, gegen Washington aber auch katastrophale Interceptions hatte. Verzichten muss die Offense auf Right Tackle Mike Remmers, der infolge seiner Gehirnerschütterung nicht rechtzeitig fit geworden ist. Gegen Aaron Donald und Co. wird die verbesserte Vikings-Line in jedem Fall auf die Probe gestellt.

Das Spiel hätte auch unter einem ganz anderen Thema stehen können, zu Wochenbeginn schien es, als könnte Minnesota tatsächlich den Quarterback-Tausch vollziehen und Case Keenum durch den wieder genesenen Teddy Bridgewater ersetzen. Coach Mike Zimmer aber bleibt vorerst bei Keenum, der einerseits die Bereitschaft zeigt, lange Pässe zu riskieren, gegen Washington aber auch katastrophale Interceptions hatte. Verzichten muss die Offense auf Right Tackle Mike Remmers, der infolge seiner Gehirnerschütterung nicht rechtzeitig fit geworden ist. Gegen Aaron Donald und Co. wird die verbesserte Vikings-Line in jedem Fall auf die Probe gestellt.

Ein anderes potentielles Key-Matchup: Linebacker Eric Kendricks, der bisher ungeahnte Tackling-Schwächen zeigt, gegen Todd Gurley als Receiver aus dem Backfield. Goff hat bis jetzt 49 Mal Gurley als Target anvisiert. Das Resultat daraus sind drei Touchdowns und satte 8,3 Yards pro Versuch. In der Run-Defense dagegen sollte Minnesota (3,4 Yards pro gegnerischer Run, nur zwei gegnerische Big-Play-Runs) L.A. Probleme bereiten können.

Chicago Bears (3-6) - Detroit Lions (5-4) (So., 19 Uhr)

Chicagos Front ist immer noch gut, was unter anderem 26 Sacks sowie eine der ligaweit statistisch effizienteren Run-Defenses belegen. Die Pleite gegen Brett Hundley in der Vorwoche aber hat in der Windy City weh getan: Die Secondary ist noch immer zu anfällig, gegen Green Bay ließ Chicago gleich mehrere Big Plays im Passspiel zu.

Offensiv wird die Rolle von Trubisky langsam größer, besorgniserregend ist aber, dass die Bears keine Wege mehr finden, um den Ball effizient in die Hände von Cohen zu bekommen - umso mehr, wenn man die Auftritte des restlichen Receiving-Corps sieht. Auch die Pass-Protection ist und bleibt wacklig.

Hier bietet sich für den bislang noch zu häufig zahnlosen Lions-Pass-Rush, wo der Hamburger Kasim Edebali seit einigen Tagen zuhause ist, eine gute Chance. Detroit sollte Trubisky von Anfang an unter Druck setzen können, und angesichts der Scheme-Probleme und der individuellen Defizite bei Chicagos Passfängern könnte das schon weitreichende Auswirkungen haben. Im Umkehrschluss ist es nicht auszuschließen, dass die Bears nochmal einen sehr Run-lastigen Game Plan anbringen, um Detroits nicht unschlagbare Run-Defense herauszufordern.

Auf der anderen Seite des Balls gelingt es den Lions auch weiterhin nicht, ein Run Game aufzuziehen. Im Passspiel aber kann Detroit an einem guten Tag fast jeder Defense gefährlich werden, und das nicht nur weil Matthew Stafford eine sehr gute Saison spielt. Auch die Running Backs kommen hier nicht selten besser zur Geltung als im Run Game.

Cleveland Browns (0-9) - Jacksonville Jaguars (6-3) (So., 19 Uhr)

Für eine Weile wirkte es am vergangenen Sonntag so, als könnte Cleveland endlich den ersten Saisonsieg feiern. Letztlich stand eine Pleite gegen Detroit, aber auch einige gute Ansätze von Rookie-Quarterback DeShone Kizer, der sein bestes NFL-Spiel ablieferte, sowie von der eigenen Front. Insbesondere gegen den Run haben sich die Browns defensiv zu einer echten Macht gemausert, kein Team lässt weniger Yards pro Run zu als Cleveland (3,1).

Auf Kizer aber wartet ein knallharter Test. Jacksonvillles Defense führt die Liga mit Abstand in Football Outsiders' Adjusted Sack Rate Metrik (Sacks und Intentional Grounding pro Pass, angepasst an Down, Distanz und Gegner) an, während das aktuell beste Cornerback-Duo der Liga im Pass nahezu nichts zulässt. 5,9 Yards pro gegnerischer Pass sind der deutliche Liga-Bestwert.

So bleibt eine, wöchentlich zu stellende Frage: Was kann Jacksonville offensiv leisten? Hier ruht möglicherweise tatsächlich eine Chance für die Browns, denn die Jaguars zeigten gegen die Chargers am Sonntag, dass sie weg von Rookie Leonard Fournette gehen, wenn der Run nicht klappt. Gegen diese Browns-Front ist das eine realistische Möglichkeit, und das nicht nur, weil Fournette noch immer angeschlagen ist. Blake Bortles zeigte abgesehen von einem guten Drive gegen L.A. erneut einige katastrophale Fehler.

Green Bay Packers (5-4) - Baltimore Ravens (4-5) (So., 19 Uhr)

Beim Sieg in Chicago in der Vorwoche wurden Packers-Fans von Brett Hundley angenehm überrascht: Nach zuvor extrem konservativen Auftritten quasi ohne Downfield-Element traute sich der Ersatzmann für den verletzten Aaron Rodgers plötzlich lange Pässe - und die sogar mit Erfolg. Dass er das gegen die Ravens wiederholen kann, muss er erst beweisen: Baltimore hat bisher die fünftwenigsten Passing Plays von mindestens 20 Yards zugelassen (25).

Das gilt umso mehr, da der Pass-Rush der Ravens ein größerer Faktor werden könnte als zuletzt. Green Bay muss für den Rest der Saison auf Right Tackle Bryan Bulaga (Kreuzbandriss) verzichten - und die Offensive Line der Packers gehört in puncto zugelassene Adjusted Sacks schon jetzt ins untere Liga-Drittel. Zu allem Überfluss wird Running Back Ty Montgomery (Rippen) wohl passen müssen.

Auf der anderen Seite aber sorgt die Ravens-Offense auch nicht gerade für schlaflose Nächte bei Defensive Coordinators. Quarterback Joe Flacco hat in dieser Saison mehr Completions für Minus-Yards (12) als Completions von mindestens 20 Yards (10), im Run Game gab es erst sechs Big Plays (Runs von mindestens 20 Yards).

Umso wichtiger wäre das mögliche Comeback von Danny Woodhead. Der Running Back trainiert nach auskurierter Oberschenkelverletzung seit einer Weile wieder mit dem Team und könnte sein Comeback geben, für Flaccos Checkdown-Pässe ist er die beste Wahl und ein möglicher X-Faktor in einer Offense, die dringend einen X-Faktor braucht. Auch Terrance West (Wade) kommt dem Comeback näher.

