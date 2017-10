Pats: Brady plagt sich mit Schulter-Problemen

MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) NHL Penguins @ Capitals MLB Yankees @ Indians (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Week 6 NFL Giants @ Broncos NFL Colts @ Titans NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics

Tom Brady hat das erste Saisonviertel mit einer Blessur beendet: Der Quarterback der New England Patriots schlägt sich mit einer Schulterverletzung herum, wird aber wohl kein Spiel verpassen.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Demnach hat Brady während des Sieges über die Tampa Bay Buccaneers am vergangenen Donnerstagabend eine Verstauchung des lateralen Schlüsselbeingelenks an seiner linken Schulter erlitten. Gegen die New York Jets am kommenden Sonntag soll er damit allerdings spielen können.

Es ist der erste große Warnschuss für eine Patriots-Offense, die bislang Probleme damit hat, den 40-Jährigen zu schützen. Brady spielt eine sehr gute Saison, allerdings wackelt die Offensive Line, während mehr Downfield-Pässe Einzug erhalten haben und Brady den Ball somit länger hält. Gegen die Bucs steckte er drei Sacks und sechs Hits ein.

Insgesamt hat Brady in dieser Saison schon 16 Sacks kassiert und damit einen mehr als in der kompletten Vorsaison. Laut NBC Sports Boston war die Verletzung ursprünglich gar schon in Week 4 aufgetreten, wurde dann in Week 5 aber verschärft.