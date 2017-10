Medien: Cardinals holen Adrian Peterson

MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) NHL Penguins @ Capitals MLB Yankees @ Indians (Spiel 5) NFL Eagles @ Panthers NFL RedZone -

Adrian Peterson ist offenbar von den New Orleans Saints zu den Arizona Cardinals getradet worden. Der Running Back wechselt nach Angaben der ESPN-Reporterin Dianna Russini für einen Conditional Draft Pick an die Westküste.

Demnach ist Petersons Engagement in New Orleans nach nur vier Wochen bereits wieder beendet. Der 32-Jährige stand häufig nur an der Seitenlinie. Alvin Kamara und Mark Ingram bekamen zumeist den Vorzug vor dem Routinier.

Der ehemalige Viking äußerte vor wenigen Tagen bereits öffentlich seine Unzufriedenheit. Bei den Cardinals könnte Peterson den verletzten David Johnson ersetzen, der sich eine Verletzung am Handgelenk zugezogen hatte und zwei bis drei Monate ausfallen wird.

Mit Peterson holen die Cards nun nach Chris Johnson den nächsten Ersatz für das Backfield. Peterson wird auch in Arizona um Einsatzzeit kämpfen müssen. Neben CJ2K bieten sich Coach Bruce Arians mit Kerwynn Williams und Andre Ellington einige Alternativen.