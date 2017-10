Mit verbundenen Augen

NFL RedZone -

Week 8 NFL Panthers @ Buccaneers NFL Chargers @ Patriots (Delayed) NFL Steelers @ Lions NFL Broncos @ Chiefs NFL Bills @ Jets NFL RedZone -

Week 9 NFL Raiders @ Dolphins NFL Lions @ Packers NFL Seahawks @ Cardinals

Week 8 begann mit einer historischen Packung für die Dolphins. Die Vikings greifen gegen die Browns nach einer komfortablen Führung in der NFC North. Mitch Trubisky werden in dieser Woche vermutlich nicht vier Pässe reichen, um einen Sieg einzufahren. Deshaun Watson bekommt es mit der Seahawks-D zu tun und die Redskins und Cowboys streiten sich um die Verfolgerrolle in der NFC East. Alle Spiele gibt es (zu ungewohnter Zeit) wie immer live auf DAZN!

Teams in der Bye-Week: Cardinals, Packers, Jaguars, Rams, Giants, Titans

Cleveland Browns (0-7) - Minnesota Vikings (5-2) (So., ab 14.30 Uhr)

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte tragen die Browns ein Spiel abseits von Nordamerika aus und freilich kann dies als einer der wenigen Hoffnungsschimmer in einer Saison gelten, in der man wieder einmal Gefahr läuft, keinen einzigen Sieg einzusammeln.

"Wir müssen pushen und das Team weiter verbessern", erklärte Hue Jackson vor der Partie im Twickenham Stadium. "Wir arbeiten Tag für Tag, aber natürlich läuft noch nicht alles so, wie wir es uns vorgestellt haben."

Neben den tagtäglichen Problemen, die die Browns begleiten, kommen vor dem Aufeinandertreffen mit den Vikings nun auch noch Verletzungssorgen hinzu. Die Quarterback-Protection dürfte ohne Joe Thomas eine noch größere Problemzone darstellen als ohnehin schon. Myles Garrett fällt mit einer Gehirnerschütterung aus und Cornerback Jason McCourty und Safety Jabrill Peppers sind fraglich.

Da dürfte die Front der Vikings nicht ausschließlich aufgrund der guten Chancen auf den vierten Sieg in Folge vor der Bye Week große Augen bekommen. Mike Zimmer allerdings warnt vor zu großer Leichtigkeit und davor, den Gegner zu unterschätzen: "Sie sind ein gutes Team", so Zimmer. "Sie sind nicht so weit weg. Ihre Defense ist gut. Sie haben lediglich zu viele Ballverluste."

Von keinem Team seit den Steelers in Week 2 haben die Vikings 20 Punkte oder mehr eingeschenkt bekommen. Gespannt darf man darauf sein, wie Browns' Thomas-Backup Spencer Drango den bislang herausragend aufspielenden Everson Griffen im Zaum halten will. Griffen hat in dieser Saison bislang neun Sacks sammeln können. Auf der offensiven Seite kann Minnesota wieder auf Stefon Diggs zurückgreifen. Auf Quarterback startet erneut Case Keenum.

Buffalo Bills (4-2) - Oakland Raiders (3-4) (So., ab 18 Uhr)

Großes Aufatmen bei den Raiders nach dem Last-Minute-Sieg im furiosen Finale gegen die Chiefs im TNG von Week 7. Der erste Erfolg nach vier Niederlagen in Serie hat nicht nur den Hoffnungen auf den Division-Sieg wieder Leben geschenkt. Auch die Suche nach Superstar-Receiver Amari Cooper ist, so hofft man in Oakland, beendet.

Cooper fing gegen die Chiefs elf Pässe für 210 Yards. In den vorherigen sechs Spielen hatte er insgesamt lediglich 18 Pässe für 146 Yards gefangen. Gegen die Bills wird man allerdings auf Marshawn Lynch verzichten müssen, dem nach seinem Schubser gegen einen Referee eine Ein-Spiel-Sperre aufgebrummt wurde. Anstatt Lynch werden Jalen Richard und DeAndre Washington das Raiders Running-Game übernehmen.

Auch die Bills kommen von einem Erfolg. Und zwar bereits ihrem vierten. Großen Anteil daran hatte erneut Tyrod Taylor, der in seiner vielleicht stärksten Saison überhaupt Tampa Bay mit 268 Passing- und 53 Rushing Yards überwältigte. Vorher hatte Taylor nur einmal in seiner Karriere bei einem Bills-Sieg für über 250 Yards werfen können.

Um Taylor ein weiteres dieser Spiele bescheren zu können wird Right Tackle Jordan Mills einen großen Abend haben müssen. Er bekommt es mit Khalil Mack zu tun. Mack, der Star einer bestenfalls durchschnittlichen Raiders-Defense, spielte im College bei der University of Buffalo und wird mit einer Ladung Extramotivation in die Partie gehen.

Cincinnati Bengals (2-4) - Indianapolis Colts (2-5) (So., ab 18 Uhr)

"Wir haben uns da ein kleines Loch gegraben", erklärte Chuck Pagano unter der Woche nach der verheerenden 0:27-Shutout-Pleite gegen die Jaguars. "Aber wir haben die Möglichkeit, die Geschichte zu schreiben, die wir schreiben wollen. Wir haben sieben Kapitel geschrieben. Neun weitere stehen noch aus."

Welcher Mannschaftsteil genau für eine Kehrtwende hin zu einer Erfolgsgeschichte sorgen soll, ist dabei fraglich. Auf der offensiven Seite schafft man es nicht, seinen Quarterback zu beschützen. Jacoby Brissett musste in Jacksonville zehn Sacks einstecken. Defensiv gab man sage und schreibe 518 Yards ab, ohne dass der einzig nennenswerte offensive Playmaker des Gegners, Leonard Fournette, überhaupt spielte.

Neben der ärmlichen Produktion kommen bei den Colts auch noch Verletzungen hinzu. So wird man neben Andrew Luck nun auch auf Safety Malik Hooker verzichten müssen. Der hat sich jüngst das Kreuz- und Innenband gerissen. Eine Verletzung, die die Secondary nur noch anfälliger macht.

Auch die Bengals müssen sich nach der eindeutigen Niederlage im verhassten Division-Duell gegen die Steelers einige Fragen gefallen lassen. Ihre besten offensiven Playmaker, A.J. Green und Joe Mixon, haben nach der Halbzeitpause nicht einmal mehr den Ball berührt. Dies sollte sich vor einer schwierigen 3-Spiele- Auswärts-Tour in jedem Fall ändern.

Um die Defense müssen sich die Bengals derweil weiterhin keine Sorgen machen. Auch nach der Pleite gegen Pittsburgh lassen nur zwei Teams weniger Passing Yards zu. Außerdem wurde Linebacker Vontaze Burfict für seinen Kick im letzten Spiel nicht gesperrt.

New England Patriots (5-2) - Los Angeles Chargers (3-4) (So., ab 18 Uhr)

Ist die Patriots-Defense endlich in der Saison angekommen? Mit einer starken Vorstellung in der Vorwoche gegen die Falcons hatten es die Pats erstmals in dieser Saison geschafft, einen gegnerischen Quarterback bei unter 300 Passing Yards zu halten. Nun bekommt man es mit Philip Rivers zu tun.

Rivers und die Chargers starteten mit vier Niederlagen in die Saison, gewannen nun allerdings die letzten drei Spiele. Bei zwei der vier Niederlagen warf der Veteran für über 300 Yards, bei keinem der drei Erfolge musste er aber diese Marke knacken.

"Er ist ein großartiger Spieler", schätzt Tom Brady seinen Kollegen. "Er hat wirklich kaum abgebaut. Ich sehe seine Offenses sehr gerne spielen. Er bleibt in der Pocket und schafft es, alle in das Spiel einzubinden. Und das ist, was man braucht."

Trotz der guten All-Around-Performance gegen Atlanta machen sich die Pats um einige Defense-Personalien sorgen. Linebacker Dont'a Hightower fällt für den Rest der Saison aus. Defensive Tackle Malcolm Brown und Defensive Back Eric Rowe fehlen zumindest für das Chargers-Spiel. Der Einsatz von Stephon Gilmore ist derweil fraglich. Auf der offensiven Seite bangen die Pats um Danny Amendola.

Zwei der drei Chargers-Siege kamen auf fremdem Boden zustande. Gegen die Patriots konnte man zuletzt allerdings 2008 gewinnen. Die Serie wird man nur brechen können, wenn man den Run verteidigen kann. Auf dieser Ebene gewannen die Pats zuletzt das Spiel gegen die Falcons und niemand lässt mehr Rushing Yards als die Chargers zu.

Seite 1: Vikings greifen in London nach NFC North-Krone - Pats-Defense angekommen?

Seite 2: Saints Könige der NFC South? - Eagles vor Pflichtaufgabe

Seite 3: Watson vor nächster Reifeprüfung - Nächstes Elliott-Spektakel?