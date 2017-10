Wo kann ich Buccaneers - Panthers live sehen?

NFL RedZone -

Das Sunday-Game in Week 8 steht an. Die Carolina Panthers sind zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers (18 Uhr Live auf DAZN). Beide Franchises sind in der extrem umkämpften NFC South beheimatet und brauchen dementsprechend jeden Sieg, um an den Playoffs teilnehmen zu dürfen. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos zum Spiel, der Situation in der NFC South und der Liveübertragung in Deutschland.

Die Buccs sind aktuell auf dem besten Weg in die Krise. Keines der bisherigen drei Spiele im Oktober wurde gewonnen, zuletzt setzte es eine 27:30-Niederlage bei den Buffalo Bills. Gegen die Panthers hofft Tampa Bay nun, die Negativserie beenden zu können.

Carolina wiederum ist momentan auch nicht in bester Form. Gegen die Eagles (25:28) und bei den Bears (3:17) setzte es Niederlagen. Man kann also durchaus von einem Krisenduell sprechen.

Wer zeigt Buccaneers gegen Panthers im Livestream?

Das Streamingportal DAZN zeigt das Duell zwischen den Buccs und den Panthers im Stream. Das "Home of the US-Sport" zeigt zudem ab 18 Uhr die Red-Zone-Konferenz sowie weitere Highlight-Matches und alle Primetime-Spiele.

DAZN bietet jedem Neukunden einen Probemonat an. Anschließend kostet ein Abo 9,99 Euro im Monat und kann monatlich gekündigt werden.

Neben der NFL zeigt DAZN auch Spiele aus den weiteren US-Ligen NBA, NHL und MLB. Als "Netflix des Sports" gibt es auch aus den Sportarten Fußball, Basketball, Eishockey oder Darts jede Menge Livesport. Hier geht's zur Anmeldung.

Wann spielen die Panthers nach der deutschen Zeit in Tampa Bay?

Datum Sonntag, 29. Oktober 2017 Uhrzeit 18 Uhr (13 Uhr Ortszeit) Ort Raymond James Stadium

Die Quaterbacks der Tampa Bay Buccaneers und der Carolina Panthers

Tampa Bay Buccaneers: Jamies Winston

Carolina Panthers: Cam Newton

Die Tabelle der NFC South

Team Siege Niederlagen Quote Punkte erzielt Punkte kassiert Touchdowns Division-Vergleich Serie News Orleans Saints 4 2 0.667 171 133 19 1-0 4S Carolina Panthers 4 3 0.571 131 139 12 0-1 2N Atlanta Falcons 3 3 0.500 128 132 14 0-0 3N Tampa Bay Buccaneers 2 4 0.333 145 151 18 0-0 3N

