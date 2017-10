Es wird ernst

NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 5) NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks MLB Yankees @ Astros (Spiel 6) NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Ein absoluter Klassiker zum Start in Week 7! Die Kansas City Chiefs (5-1) reisen zu den Oakland Raiders (2-4), und vor allem für die Hausherren geht es schon um richtig viel. Bei einer weiteren Pleite müsste sich Oakland von der Division womöglich schon verabschieden, KC derweil will nach der Pleite gegen Pittsburgh die richtige Antwort geben. Es ist alles für einen Division-Kracher angerichtet - zu sehen gibt es das Spektakel um Freitag ab 2.25 Uhr live auf DAZN!

Auch das letzte Team ist also gefallen, die Kansas City Chiefs sind nicht länger ungeschlagen. Wieder gegen Pittsburgh, wieder zuhause, wieder weil die eigene Offense mit der Steelers-Defense nicht klar kam. Die Steelers-Front dominierte Kansas Citys bisher so gutes Run-Blocking, die Secondary hatte das Passspiel über weite Strecken komplett im Griff. Wie schon etwa in den Vorjahres-Playoffs war die Zone-Defense der Steelers ein Problem für KC, das seine Misdirection- und sonstigen Man-Beater-Konzepte nicht wie gewohnt anbringen konnte.

Mit Erzrivale Oakland in einer kurzen Woche vor der Brust stellt sich die Frage: Welche Chiefs-Offense bekommen die Fans am Donnerstagabend zu sehen? Den ersten Schock gab es noch vor dem Ende der Partie am Sonntag. Tyreek Hill musste nach einem harten Hit bei einem späten Punt-Return gegen die Steelers mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus, was einen Einsatz am Donnerstag mutmaßlich ausgeschlossen hätte. Die gute Nachricht: Der Verdacht hat sich nicht erhärtet, die Untersuchungen ergaben keine Gehirnerschütterung beim Receiver.

"Er war dementsprechend nie im Protokoll, ihm geht es gut seither", erklärte Head Coach Andy Reid. Bereits am Dienstag trainierte der Speedster wieder. Hill ist in Kansas Citys Offense ein mehr als zentrales Element: Seine Geschwindigkeit ist maßgeblich für ein größeres Downfield-Element verantwortlich, zusätzlich ist er oftmals in die Misdirection- und Jet-Sweep-Plays im Backfield involviert, die so häufig Laufwege für Kareem Hunt öffnen.

Darüber hinaus verzeichnet er die drittmeisten Yards pro Route aus dem Slot heraus (2,68), wo immerhin 31,9 Prozent seiner Laufwege stattfinden. Noch besser: 23,5 Yards pro Slot-Reception hat Hill aktuell auf dem Konto. Ganz zu schweigen von seinen immensen Qualitäten als Returner.

Können die Raiders Hunt und Co. stoppen?

Um die Frage zu beantworten: Kansas Citys Offense sollte wieder eher an die Version der ersten fünf Wochen erinnern, als an den Auftritt gegen Pittsburgh. Spannend könnte das Duell auf dieser Seite des Balls trotzdem werden, denn Oakland hatte bislang eine solide Run-Defense und sollte sich zumindest in diesem Bereich durch die Verpflichtung von NaVorro Bowman auch nochmals verbessern.

Gleichzeitig aber hatten es die Raiders mit einem Run Game wie dem der Chiefs in den vergangenen Wochen auch nicht zu tun, Kansas City kann einer Defense so viele verschiedene Formationen präsentieren und aus identischen Formationen eine Vielzahl an Spielzügen durchführen, dass es extrem schwer ist, das zu verteidigen. Das dürfte auch ein Grund dafür sein, dass Kareem Hunt mehrfach so spät in Spielen lange Runs verzeichnet: Irgendwann beißt die Defense bei einem der oft platzierten Köder an und lässt sich durch eine Misdirection komplett entblößen.

Vor allem aber wird Bowman (13 Run-Stops, achthöchster Wert aller Linebacker) in der Pass-Defense, Oaklands große Problemzone, wenig weiterhelfen und so müssen sich die Raiders schon fragen, wie sie Hill und Travis Kelce verteidigen sollen. Das gilt umso mehr, da der eigene Pass-Rush zuletzt wenig effizient war und sich hier zu stark auf Khalil Mack verlassen wird.

Es wird ernst in Oakland

Klar ist nämlich auch: Für die Raiders ist das Maß an Fehltritten schon beinahe voll. Nach der Pleite gegen die Chargers herrscht endgültig Alarmstufe Rot, mit Blick auf die Division hat das Spiel gegen Kansas City fast Endspiel-Charakter. Und selbst die Wildcard-Plätze würden sich bei einer weiteren Niederlage zunehmend entfernen.

Head Coach Jack Del Rio appellierte unter der Woche in seiner Pressekonferenz folgerichtig an seine Spieler: "Wenn alles gut läuft ist es leicht, aber wenn die Dinge nicht so laufen, kannst du dann eine positive Kraft für uns sein? Ich sehe viele ermutigende Anzeichen und wir werden weiter daran arbeiten. Daran glaube ich."

Während man defensiv mit den Problemen rechnen musste - wenn auch vielleicht nicht in diesem Ausmaß - so sind die offensiven Schwierigkeiten doch überraschend. Gegen die Chargers gelangen Oakland immerhin zum ersten Mal innerhalb eines Monates die ersten Punkte des Spiels, nachdem man gegen Baltimore (0:14), Denver (0:10) und Washington (0:21) früh ins Hintertreffen geraten war. Doch insgesamt sind die Auftritte alarmierend.

Die Raiders-Offense unter Zugzwang

Washington deckte die Probleme beim damals noch überraschenden Heim-Sieg über Oakland Ende September gnadenlos auf: Die Redskins spielten eine Art Press-Zone-Coverage und nahmen den Raiders so das Kurzpassspiel. Plötzlich musste Derek Carr den Ball länger halten und in der im Vorjahr so dominanten Offensive Line wurden Risse deutlich. Das Run Game ist nicht dominant genug, um das Team zu tragen und Carr selbst wirkte bei seinem überraschend schnellen Comeback gegen die Chargers doch noch limitiert.

Der stellte dann aber klar: "Das hatte nichts mit meinem Rücken zu tun. Sie haben viel Soft Coverage gespielt, so spielt ihr Defensive Coordinator. Er versucht, Pressure zu kreieren und dann einige Dinge zu verstecken."

Auch in dieser Hinsicht sollte der Division-Kracher spannend werden. Die Chiefs spielen defensiv prozentual mit weitem Abstand die meiste Man Coverage - 63,5 Prozent, kein anderes Team ist hier über 50 Prozent. Somit müssen die Raiders ihre Duelle gewinnen und auf gute Route-Kombinationen setzen, andernfalls wird Kansas Citys Pass-Rush zum Problem.

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 7 © getty 1/25 Week 7 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein © getty 2/25 Quarterbacks, STARTS: Alex Smith, Chiefs (@Raiders): Die Raiders-Defense ist schlecht, und die Verpflichtung von NaVorro Bowman ändert das zumindest gegen den Pass kaum. Pass-Rush, Secondary - Smith sollte punkten können © getty 3/25 Matt Ryan, Falcons (@Patriots): Ryans Interception besiegelte die Heimpleite gegen Miami, diese Woche aber ist er ein Must-Start. Gegen diese Patriots-Defense, die noch immer niemanden wirklich stoppen kann, gelten keine Ausreden © getty 4/25 Dak Prescott, Cowboys (@49ers): Frisch aus der Bye-Week gibt es ein angenehmes Matchup für Prescott und Co.: Die Niners-Front ist gut, aber nicht dominant, die Secondary schlagbar und Prescott spielt eine sehr gute Saison © getty 5/25 Quarterbacks, SITS: Jacoby Brissett, Colts (vs. Jaguars): Gutes Spiel, trotz der Pleite gegen Tennessee. Zeigte allerdings Probleme gegen Pressure, der sollte gegen die Jags nochmals deutlich höher sein - genau wie das Niveau in der Secondary © getty 6/25 Philip Rivers, Chargers (vs. Broncos): Rivers' Saison mit Höhen und Tiefen setzte sich auch gegen Oakland fort, mit Denver wartet jetzt ein schwieriger Test. Die Broncos haben noch immer eine der besten Pass-Defenses in der NFL © getty 7/25 Cam Newton, Panthers (@Bears): Brutale 4,6 Yards gegen eine zugegebenermaßen extrem starke Eagles-Defense. Carolina muss das Run Game ins Rollen bringen, wenn zu viel auf Newton lastet, wird es schwer. Mit Chicago wartet eine solide Defense © getty 8/25 Running Backs, STARTS: C.J. Anderson, Broncos (@Chargers): Die Chargers schaffen es einfach nicht, die Big-Play-Runs zu unterbinden. Siemian ist angeschlagen, Denver sollte früh auf das Run Game setzen - und deutlich mehr Erfolg als gegen die Giants haben © getty 9/25 Mark Ingram, Saints (@Packers): New Orleans hat in dieser Saison den Willen über das Run Game zu dominieren und Ingram sieht sehr gut aus. Die Packers werden durch die Ausfälle mehr Ressourcen in die Pass-Defense stecken müssen, das öffnet Wege für Ingram © getty 10/25 Adrian Peterson, Cardinals (vs. Rams): Arizona ist bereits am Montag nach London geflogen, die Akklimatisierung sollte passen. Petersons Debüt war mehr als beeindruckend und die Line ist endlich fitter. Die Rams-Run-D bleibt derweil anfällig © getty 11/25 Running Backs, SITS: Jonathan Stewart, Panthers (@Bears): Die Panthers wissen aktuell nicht, wie sie ihr Run Game ins Rollen bringen sollen - das merkt vor allem Stewart. Der hat überhaupt keine Lücken, jetzt geht es gegen eine der stabileren Run-Defenses © getty 12/25 Matt Forte und Elijah McGuire, Jets (@Dolphins): Betrifft alle Running Backs gegen Miami. Die Dolphins-Defense ist mit Abstand der stabilste Part dieses Teams, vor allem die Run-D. Miami sollte die Line of Scrimmage gegen Gang Green dominieren © getty 13/25 Thomas Rawls und Eddie Lacy, Seahawks (@Giants): Sehr beeindruckende Vorstellung der Giants-Run-Defense in Denver. Gegen eine deutlich schlechtere Hawks-Line sollte das ebenfalls drin sein - und wer genau für Seattle startet ist ohnehin unklar... © getty 14/25 Wide Receiver, STARTS: Alshon Jeffery, Eagles (vs. Redskins): Josh Norman fällt noch aus, die Eagles hatten zwischen Thursday Night und Monday Night Game eine Mini-Bye. Und die Line ist stark genug, um gegen Washingtons Front standzuhalten... © getty 15/25 Pierre Garcon, 49ers (vs. Cowboys): Garcon ist ein absolut zentraler Teil der Niners-Offense, in der Beathard deutlich mehr Willen zu aggressivem Downfield-Passing zeigte. Und unschlagbar ist die Cowboys-Secondary definitiv nicht © getty 16/25 Willie Snead, Saints (@Packers): Green Bay hat neben Rodgers und den O-Line-Ausfällen auch mit Verletzungen in der Secondary zu kämpfen. Michael Thomas wird Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Snead sollte so Räume finden können © getty 17/25 Wide Receiver, SITS: Sammy Watkins, Rams (vs. Cardinals): Watkins wirkt aktuell ein wenig wie ein Fremdkörper, in London wartet Patrick Peterson. Kein gutes Matchup! © getty 18/25 T.Y. Hilton, Colts (vs. Jaguars): Hilton brachte viele Fantasy-Manager am Montagabend zur Verzweiflung - das Problem: Das Matchup wird jetzt noch viel schwieriger. Jacksonvilles Cornerbacks und Pass Rush werden Indy enorme Schwierigkeiten bereiten © getty 19/25 DeSean Jackson, Buccaneers (@Bills): Hatte gegen Arizona zwar einen Touchdown, die Bills-Secondary ist als Ganzes bisher aber extrem stark. Winstons Deep Ball bleibt ein Problem, Jackson gehört bei diesem Matchup auf die Bank © getty 20/25 Tight Ends, STARTS: Austin Hooper, Falcons (@Patriots): Infolge der Sanu-Verletzung wurde Hoopers Rolle nochmals größer - jetzt wartet die desolate Patriots-Secondary © getty 21/25 Kyle Rudolph, Vikings (vs. Ravens): Die Ravens-Defense hat zuletzt wenig von der erhofften Dominanz gezeigt und war insbesondere gegen Tight Ends dieses Jahr anfällig. Diggs ist noch angeschlagen, Rudolph sollte profitieren © getty 22/25 Tight Ends, SITS: Evan Engram, Giants (vs. Seahawks): Seattle sollte mit seinen Linebackern und Safeties Engram deutlich effizienter verteidigen können, als das bei Denver der Fall war © getty 23/25 Jason Witten, Cowboys (@49ers): Witten einzusetzen ist bisher ein absolutes Glücksspiel und die Niners waren in der laufenden Saison vergleichsweise solide gegen Tight Ends. Nach der Bye-Week schwer vorhersehbar, was Dallas offensiv macht © getty 24/25 SLEEPER: Marlon Mack, RB, Colts (vs. Jaguars): Jacksonville lässt noch immer die meisten Rushing-Yards pro Run zu. Mack hat gezeigt, dass er ein viel höheres Big-Play-Potential mitbringt. Einzige Frage: Geben die Coaches ihm endlich mehr Snaps? © getty 25/25 Tevin Coleman, Falcons (@Patriots): New Englands Secondary ist und bleibt ein riesiges Problem, genau wie das Linebacker-Corps insgesamt. Coleman sollte als Receiver und als Runner - genau wie Devonta Freeman - jede Menge Möglichkeiten erhalten

Raiders vs. Chiefs - Preview im Kurzformat

Oakland Raiders (2-4) - Kansas City Chiefs (5-1) (Fr., 2.25 Uhr live auf DAZN)

Kansas City führt die Liga aktuell mit 8,5 Yards pro Pass an. So weit, so beeindruckend - noch besser aber ist diese Statistik mit Kontext. Auf dem zweiten Platz folgen die Patriots (8,4), die bisher aber schon 34 Passing-Plays von über 20 Yards auf dem Konto haben. KC hat lediglich 22 solcher Plays, acht Teams haben hier mehr. Übersetzung: Die Chiefs sind konstant explosiv auf die mittleren Distanzen und können so immer wieder im mittleren Bereich Defenses attackieren.

Auch im Run Game sind Kansas Citys 5,3 Yards pro Lauf der Liga-Höchstwert. Hier allerdings ist der Sachverhalt etwas anders, denn hier sind die Big Plays ein größerer Faktor: Zwölf Runs von über 20 Yards sind mit Abstand der Liga-Spitzenwert, kein anderes Team hat über acht.

So gesehen stehen die Raiders mit sechs solcher Runs noch ganz gut da. Nur die Jaguars haben übrigens so viele 40-Yard-Runs auf dem Konto wie die Raiders und die Chiefs (je 3).

Könnte Shilique Calhoun den Raiders eine zusätzliche Pass-Rush-Präsenz geben? Der Drittrunden-Pick hatte bei seinem Regular-Season-Debüt gegen die Chargers bei nur sechs Pass-Rush-Attempts zwei Pressures.

Die Run-Defense der Raiders dagegen war bisher mit 3,9 Yards pro Gegner-Run solide, noch gab es keinen individuellen 100-Yard-Rusher gegen die Raiders. Vor allem eindrucksvoll im Vergleich mit den Chiefs, die fast ein volles Yard pro Lauf mehr zulassen (4,8), und das bei weniger kassierten Big Plays (Runs von mindestens 20 Yards - 3:5 aus KC-Sicht).

Gute und schlechte Nachrichten aus der Steelers-Pleite für Smith: Zwar warf er zwölf Pässe, die mindestens zehn Yards weit flogen - davon brachte er allerdings nur fünf an. Die immerhin für 135 Yards und einen Touchdown.

Nach wie vor hat Alex Smith in dieser Saison keine Interception geworfen - und die Raiders-Defense konnte als ligaweit einzige noch keinen gegnerischen Pass abfangen.

