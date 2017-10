Horror-Serie endet! Titans bezwingen Indy

MLB Astros @ Yankees (Spiel 4) NBA Celtics @ Cavaliers MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 3) NBA Rockets @ Warriors MLB Dodgers @ Cubs (Spiel 4) NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lightning @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NFL Chiefs @ Raiders NBA Cavaliers @ Bucks NBA Warriors @ Grizzlies NFL RedZone -

Week 7 NBA Hawks @ Nets NHL Canucks @ Red Wings NFL Falcons @ Patriots NBA Warriors @ Mavericks NFL Redskins @ Eagles NHL Oilers @ Penguins NBA Knicks @ Celtics NBA Pacers @ Thunder NBA Celtics @ Bucks NFL Dolphins @ Ravens NHL Stars @ Oilers NBA Thunder @ Timberwolves NBA Cavaliers @ Pelicans NBA Spurs @ Pacers NHL Ducks @ Hurricanes NFL Steelers @ Lions NHL Bruins @ Blue Jackets NBA Spurs @ Celtics

Die Tennessee Titans (3-3) melden sich im AFC-South-Rennen zurück! In einem engen Division-Duell schlagen die Titans die Indianapolis Colt (2-4) dank später Touchdowns mit 36:22 und setzen so altbekannte Probleme für Indy fort. Vor allem aber markiert der Sieg das Ende einer Horror-Serie für Tennessee.



Die Titans erhielten dabei Quarterback Marcus Mariota nach seiner Oberschenkelverletzung zurück, wirklich fit war Mariota (23/32, 306 YDS, TD, INT; 2 ATT, 0 YDS) allerdings definitiv nicht - umso beeindruckender sein Auftritt. Seine physischen Limitierungen machten Tennessees Offense trotzdem eindimensionaler, die Titans setzten mehr auf ein simpleres Run Game.

Das konnte Indianapolis zunächst gut kontrollieren, sodass die erste Halbzeit nahezu ausschließlich aus Field Goals bestand - abgesehen von einem 8-Yard-Touchdown von Jacoby Brissett (21/37, 212 YDS, TD; 5 ATT, 15 YDS) auf Jake Doyle. Das änderte sich schnell in der zweiten Hälfte. Ein Pick-Six von John Simon - Mariota hatte den Linebacker an der Line of Scrimmage scheinbar übersehen und warf ihm quasi in die Arme während Simon hoch sprang - schien das Spiel in Richtung der Colts kippen zu lassen.

Doch Tennessee schlug jetzt zurück: Auf zwei kurz Field-Goal-Drives folgte ein 15-Play-Drive, den DeMarco Murray aus drei Yards abschloss. Die Colts konnten nochmals durch ein 52-Yard-Field-Goal ausgleichen, die Secondary leistete sich jetzt allerdings Fehler. Ein Coverage-Bust von Rookie-Safety Malik Hooker gegen Taywan Taylor erlaubte Mariota einen 53-Yard-Touchdown-Pass, so dass Indy spät zurückkommen musste.

Beinahe hätte das auch geklappt - mit einem kritischen Fourth-Down-Stop in der eigenen Red Zone aber verhinderten die Titans den möglichen Ausgleich. Derrick Henry sorgte mit einem späten 72-Yard-Touchdown-Run dann für das letztlich zu deutliche Ergebnis.

Es war der erste Sieg über die Colts für Tennessee seit fast sechs (!) Jahren: Zuletzt hatten die Titans den Division-Rivalen am 30. Oktober 2011 geschlagen. Für die Colts setzten sich derweil altbekannte Probleme fort: Indianapolis steht insgesamt in dieser Saison in der zweiten Halbzeit von Spielen jetzt bei einem Score von 44:126.

Die wichtigsten Statistiken

Ergebnis: Tennessee Titans (3-3) - Indianapolis Colts (2-4) 36:22 (6:3, 3:10, 6:6, 21:3) BOXSCORE

Mariota glänzte aus der Pocket heraus gegen Pressure: 7/8, 145 Yards, ein Touchdown, perfektes Passer-Rating. Für Mariota war es erst das vierte 300-Passing-Yard-Spiel in der NFL. DeMarco Murray (12 ATT, 40 YDS, TD) hat jetzt seit dem Start der 2013er Saison 39 Rushing-Touchdowns auf dem Konto, kein Spieler hat in diesem Zeitraum mehr.

Es war das auffälligste Spiel von Eric Decker im Titans-Trikot: Sieben Receptions für 88 Yards waren jeweils die Topwerte für Tennessee. Auch Rishard Matthews (4 REC, 69 YDS) überzeugte.

Brissett hatte überraschend wenig Erfolg gegen Tennessees Secondary, was auch seine Pass-Verteilung zeigt: 13 seiner 21 Completions gingen zu Running Backs und Tight Ends, die meisten verzeichnete Jack Doyle (7 REC, 50 YDS). Nur Donte Moncrief (5 REC, 67 YDS) hatte unter den Wide Receivern mehr als zwei Catches.

John Simon ist eines der vielen neuen Gesichter in der Colts-Front - der Ex-Texan hatte gegen Tennessee eine herausragende Partie: Ein Pick Six, ein Sack, zwei Hits und ein Run-Stop standen am Ende für den Outside Linebacker zu Buche.

Die Stimmen zum Spiel

Marcus Mariota (Quarterback Titans): "Wir haben in der zweiten Hälfte einige Dinge umgestellt und konnten den Game Plan umsetzen. Es war für mich (mit weniger Runs und Scrambles, d. Red.) etwas anders, aber das gehört dazu. Die Jungs haben tolle Arbeit in der Pass-Protection geleistet und die Receiver hatten einige Big Plays."

Jabaal Sheard (Defensive End Colts): "Verlieren ist scheiße, Punkt. Jeder hasst es, zu verlieren. Vor allem weil wir die Chance hatten, hier etwas draus zu machen."

Das entscheidende Duell: Titans-Secondary vs. Colts-Receiver

Tennessees Secondary und Pass-Defense generell hatte vielleicht ihr bestes Saisonspiel, Logan Ryan ließ bei vier Targets nur einen Catch zu und Adoree' Jackson steht inzwischen über die letzten beiden Spiele und zehn Targets bei vier Catches für 40 Yards. Dazu hatten auch die Linebacker - insbesondere Jayon Brown - ein gutes Spiel in Coverage.

Der Knackpunkt: Indianapolis' Fourth-Down-Turnover

Als "Game of Inches" wird Football gerne bezeichnet - in der letztlich entscheidenden Szene war das mehr als offensichtlich: Nachdem Tennessee fünfeinhalb Minuten vor dem Ende mit 29:22 in Führung gegangen war, startete Brissett einen eindrucksvollen Drive. Nach kurzem Pass schließlich standen die Colts 2:26 vor dem Ende an Tennessees 13-Yard-Line, Fourth Down und ein Yard bis zum neuen First. Brissett behielt den Ball bei einem Bootleg und verpasste das First Down um maximal ein halbes Yard. Anschließend spielte Tennessee dank Henry zunächst die Uhr runter, ehe der dann mit seinem langen Touchdown endgültig den Deckel drauf machte.

Der Star des Spiels: Derrick Henry

Der 72-Yard-Touchdown zum Schluss setzt Henrys Leistung natürlich die Krone auf und lässt seine Stats (19 ATT, 131 YDS, TD) deutlich besser aussehen. Doch seine Rolle war viel größer: Da sowohl Mariota als auch DeMarco Murray noch angeschlagen waren, mussten die Titans ihr Run Game simpler gestalten - weniger Option, weniger Misdirection, weniger Trick Plays. Als Hammer durch die Mitte war es Henry, der auch mit 119 Yards nach Kontakt sowie drei Forced Missed Tackles Drives am Leben erhielt und letztlich verhinderte, dass die Colts noch einmal zurückkommen. Auch Mariotas Leistung direkt nach der Zwangspause war deutlich besser als erwartet.

Der Flop des Spiels: T.Y. Hilton

Der in den vergangenen Wochen glänzend aufgelegte T.Y. Hilton gegen eine der anfälligsten Pass-Defenses in der NFL schien das große Mismatch zugunsten der Colts zu sein. Stattdessen: Ein Catch für 19 Yards für Hilton, obwohl der mit 53 Snaps die Colts-Receiver in dieser Kategorie anführte. Hilton tat sich viel schwerer als gedacht, den Colts fehlte auch deshalb das Downfield-Element.

Die Taktik-Tafel