Der fünfte Akt des Wahnsinns

Eine bislang verrückte Saison geht in die 5. Runde und sah bereits einen strauchelnden Meister. Im nächsten Akt träumen die Philadelphia Eagles von einem Fabelstart. Der Top-Pick steigt ein und Le'Veon Bell sowie Cam Newton wollen ihren Saison-Durchbruch bestätigen. Die Titans und Raiders müssen wieder mal ohne Mariota und Carr auskommen, und die Rams setzen zur Wachablösung an. Das Topspiel steigt jedoch in Dallas. Die Cowboys wollen Revanche gegen Rodgers und die Packers.

Teams in der Bye Week: Atlanta Falcons, Denver Broncos, New Orleans Saints, Washington Redskins

Indianapolis Colts (1-3) - San Francisco 49ers (0-4)

Seit sich Andrew Luck unter der Woche wieder im Trainingsgeschehen zurückgemeldet hat, vernimmt Jacoby Brissett das Ticken der Uhr in immer lauterem Maße. Der Backup-Quarterback hat vermutlich nur noch wenige Bewährungsproben, bis er wie schon zu Zeiten in Boston wieder den Platz auf der Bank einnehmen wird. Leistungen wie in der zweiten Hälfte gegen Seattle sollten ihm lieber nicht mehr unterlaufen.

In einer desolaten zweiten Halbzeit gerieten die Colts nach ordentlichem Auftakt komplett unter die Räder. Brissett warf bei zwei von neun erfolgreichen Passversuchen für lediglich 15 Yards. Wenn Indianapolis nach der Halbzeitführung noch etwas Wind in den Segeln hatte, was eine unerwartet vielversprechende Ausgangslage nach Week 4 betrifft, so wurde man in den Schlussvierteln wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.

"Du musst einen Weg finden, die Blutung zu stoppen", sagte Colts-Coach Chuck Pagano nach der Partie. "Du musst besser sein. Du musst besser spielen. Du musst besser coachen. Du musst einfach alles besser machen." Da kommen die 49ers vielleicht gerade recht. Die Niners-Offense stockt nach dem Ausreißer gegen die Rams wieder gehörig. Bryan Hoyer brachte in Arizona 58,1 Prozent seiner 49 Pässe an den Mann. Zwei Touchdown-Pässen standen vier Interceptions gegenüber.

Die Defensive-Unit machte hingegen wieder Freude. Gegen die wacklige Cardinals-O-Line forcierte man sechs Sacks. Ähnliche Probleme in der Gegenwehr sind auch bei der Colts-Line zu erwarten. Die Niners erlauben mit einer der jüngsten Defenses der Liga nur 4,9 Yards pro Play. In das Wiedersehen mit dem langjährigen 49er Frank Gore dürfte man also durchaus mit positiver Gefühlslage gehen.

Cincinnati Bengals (1-3) - Buffalo Bills (3-1)

In der Vorwoche sorgten die Bills für den vermeintlichen "Schocker" der frühen Saison, als man NFC-Champion Atlanta die erste Saisonniederlage zufügen konnte. Doch scheinen die noch vor der Saison als angeblich im "Tank Mode" verrufenen Bills alles andere als eine Eintagsfliege zu sein. Grund dafür ist die hervorragende Arbeit, die im defensiven Bereich geleistet wird. Die Bills haben bislang 54 Punkte erlaubt und sind damit Spitzenreiter der Liga. Dasselbe gilt für die bislang vier zugelassenen Touchdowns.

Die vor der Saison komplett neu zusammengestellte Secondary hat sich nach dem Broncos-Game auch gegen die beste Offense der letzten Saison bewährt. Und so profitiert auch die Offense um Tyrod Taylor. Hier gehen die Bills wenig Risiko und verkraften sogar das bislang enttäuschende Running Game um LeSean McCoy. Taylor wirft bislang für 186 Yards pro Partie, hält aber mit 100,7 das siebtbeste Passer-Rating. Dieses verdankt er seiner hervorragenden Fußarbeit. Bei Play-Action-Plays ist Taylors QB-Rating mit 149,9 das zweitbeste der Liga.

Im Spiel gegen die Bengals muss das ohnehin schon nicht prall gefüllte Receiving-Corps in Jordan Matthews auf einen weiteren Playmaker verzichten. Das Matchup mit Cincinnatis D könnte für die Bills deshalb umso mehr zum Problem werden. Die Bengals erlauben die fünftwenigsten Punkte und sammelten getragen von Tackle Geno Atkins die drittmeisten Sacks der Liga.

Das große Fragezeichen bleibt die Offense. Seit der Ankunft von Offensive Coordinator Bill Lazor nach Week 2 wirkt diese stark verbessert. Andy Dalton konnte sein Quarterback-Rating seitdem von 124,1 auf 146 verbessern. Gegen die Browns warf er bei 25/30 für 286 Yards und vier Touchdowns. Auch das Zusammenspiel mit A.J. Green funktioniert wieder. Auf dem Boden bleibt Cincinnati allerdings weiterhin ungefährlich. Rookie Joe Mixon erzielt nur 2,6 Yards pro Laufversuch.

Philadelphia Eagles (3-1) - Arizona Cardinals (2-2) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Eagles haben sich durch einen knappen Sieg in L.A. in eine tolle Ausgangslage gebracht. Gegen die Chargers glänzte vor allen Dingen das Running Game um LeGarrette Blount, dessen 16 Laufversuche 136 Yards einbrachten. Über den Lauf sammelten die Eagles in den letzten beiden Spielen satte 407 Yards. Die Kontrolle der Uhr war beim nächsten knappen Spiel ein wichtiger Faktor.

Dies entlastet vor allen Dingen Carson Wentz. Der spielt eine bislang konstante Saison und warf in vier Spielen für über 1.000 Yards und sechs Touchdowns. Während die Overall-Offense auf gutem Niveau performt, muss man gegen Arizona auf der defensiven Seite allerdings erneut auf Fletcher Cox verzichten. Selbiges gilt für Corner Ronald Darby.

Larry Fitzgeralds 19-Yard-Touchdown-Catch im Overtime-Sieg gegen die 49ers bescherte den Cardinals eine 2-2-Bilanz. Allerdings leidet man weiterhin unter den Performances der Offensive Line. Bereits 17 Sacks wurden in den vier Saisonspielen zugelassen. Carson Palmers 1.282 Passing Yards sind deswegen zwar beachtlich, allerdings stehen den fünf geworfenen Touchdown-Pässen auch fünf Interceptions gegenüber.

Dabei wird in Philadelphia dem bereits stark mitgenommenem Kader auch noch Tackle T.J. Humphries fehlen. Das Verletzungspech betrifft allerdings nicht nur die Offense. Der nächste bittere Rückschlag kommt durch das Saisonaus von Linebacker Markus Golden. Den Cards steht in Philly zweifelsohne eine sehr schwere Aufgabe bevor.

New York Giants (0-4) - Los Angeles Chargers (0-4)

Nach Sonntag werden entweder die Giants oder die Chargers endlich ihren ersten Saisonsieg auf dem Konto haben. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist. Bislang war die Saison der beiden nichts weiter als eine riesengroße Enttäuschung. "Wir hätten eindeutig nicht gedacht, dass wir hier stehen werden", erklärte Philip Rivers unter der Woche. "Aber es ist eben wie es ist."

Doch neben dem Frust gibt es auch Hoffnung in L.A.: "2008 standen wir bei 4-8 und haben noch einen Weg in die Postseason gefunden", so Rivers. Der Gedanke an Football im Januar ist für die Chargers derzeit allerdings eher weniger angebracht. Sie verloren am vergangenen Wochenende das dritte von vier Spielen mit weniger als drei Punkten Unterschied. Der Weg zum Erfolg scheint also nicht ganz so weit entfernt, wie man meinen könnte.

Das Pech war allerdings zuletzt auch bei den Giants ein großer Faktor, als man zum zweiten Mal in Folge durch ein Field Goal mit ablaufender Spielzeit den Kürzeren zog. Coach McAdoo zählt auf die Veteranen in der Kabine, um den Umschwung zu schaffen. "Er will nicht, dass wir es erzwingen", erklärt Offensive Lineman Justin Pugh McAdoos Bestreben. "Wenn du bei 0-4 stehst, versuchst du die Dinge zu erzwingen. Jeder versucht das Big Play oder den Big Block zu schaffen, aber wir müssen es einfach halten und schlichtweg unseren Job erledigen."

In New York werden dabei zwei Quarterbacks aus einer prominenten Draft-Klasse aufeinander treffen. Eli Manning und Rivers wurden beide im Draft von 2004, dem auch Ben Roethlisberger zugehörte, ausgewählt. Im direkten Duell hält Eli einen kleinen Vorsprung in den Kategorien Passversuche (6.991 zu 6.067), Completions (4.188 zu 3.906), Passing Yards (49.327 zu 46.940) und Touchdown-Pässen (326 zu 320).

