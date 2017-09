Böhringer: Detroit Lions zeigen Interesse

MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Moritz Böhringer hat auch in diesem Jahr den Sprung in den finalen Kader der Minnesota Vikings nicht geschafft - dieses Mal allerdings steht er infolge seiner Entlassung auch nicht im Practice Squad und ist aktuell ohne Team. Somit hängt sein NFL-Traum am seidenen Faden, offenbar zeigen aber die Detroit Lions Interesse.

Das berichten mehrere NFL-Reporter, darunter Henry Hodgson und Chris Tomasson, übereinstimmend. Demnach hat Böhringer bereits am Mittwoch ein Probetraining bei den Lions absolviert, in wie weit Detroit eine mögliche Verpflichtung plant, ist noch nicht bekannt.

Der Deutsche, der als erster Spielre direkt aus Europa ohne College-Erfahrung gedraftet worden war, konnte sich in der Saisonvorbereitung in Minnesota kaum für Snaps empfehlen. In der Preseason war er nahezu komplett unauffällig - wenngleich er im letzten Preseason-Spiel der Saison immerhin seinen ersten NFL-Catch verzeichnete.

Nachdem er von den Vikings, das Team das ihn gedraftet hatte, entlassen worden war, durchlief er das Waiver Wire ohne dass ein Team ihn direkt verpflichtete. Somit ist er jetzt ein Free Agent und kann von jedem Team unter Vertrag genommen werden.