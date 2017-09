Jets traden Richardson nach Seattle

MLB Live Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Die New York Jets haben ihren Defensiv-Lineman Sheldon Richardson zu den Seattle Seahawks getradet. Dafür erhalten sie Wider Receiver Jermaine Kearse und Picks.

Das berichteten NFL Network Insider Ian Rapaport und Mike Garafolo am Freitag. Unsicher sei demnach aber, ob die Jets einen Second- oder einen Third-Round-Pick aus Seattle erhalten.

Der Deal kommt äußerst unerwartet - in diesen Tagen stehen eigentlich die Kaderreduzierungen, die Cuts, in der NFL an.

Der 26-jährige Richardson spielte vier Jahre für die Jets und verzeichnete in der vergangenen Saison in 15 Spielen 1,5 Sacks und 62 Tackles.

Wide Receiver Kearse auf der anderen Seite fing 41 Pässe von Seahawks-Quarterback Russell Wilson für 510 Yards und einen Touchdown.