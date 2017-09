Defensiv-Kracher in London - Eagles vs. Giants

NCAA Division I FBS Live Texas A&M -

Mit Week 3 startet auch die International Series 2017! Die Ravens und die Jaguars treffen in London aufeinander - eine Defensiv-Schlacht kündigt sich an. Derweil stehen die Giants in Philly unter Druck, die Patriots empfangen Houston und die Saints müssen nach Carolina. Später im Programm: Green Bay gegen Cincinnati, und der Kracher in Tennessee, wo die Titans die Seattle Seahawks empfangen. Verfolgt werden können alle Spiele in der RedZone-Konferenz ab 19 Uhr live auf DAZN, Eagles vs. Giants gibt es zudem als Einzelspiel live.

San Francisco 49ers (0-3) - Los Angeles Rams (2-1)

Ergebnis: 39:41 (7:14, 6:10, 7:10, 19:7) BOXSCORE

Die Analyse: Rams gewinnen wilden Rekord-Shootout!

Jacksonville Jaguars (1-1) - Baltimore Ravens (2-0) (So., 15.30 Uhr)

Das erste London-Spiel der neuen Saison bringt alles mit, um eine echte Defensiv-Schlacht zu werden. Da wären einerseits die Offensiv-Probleme der Jaguars: Jacksonville ist hier bislang komplett abhängig von Leonard Fournette, die Verletzung von Allen Robinson hilft dabei wenig. Blake Bortles kann die Offense hinter einer wackligen Line nicht bewegen, jetzt wartet die Ravens-Front, die bisher ihre Spiele komplett dominiert hat.

Umgekehrt aber steht auch Baltimore vor einer großen Hürde: Die Ravens hatten ihrerseits bislang nicht gerade eine Elite-Line und müssen mit dem Ausfall von Marshal Yanda einen extrem schweren Schlag verkraften. Das macht die Line unter anderem auch weniger athletisch, Joe Flacco wird jetzt mehr leisten müssen, das Run Game wird eindimensionaler.

Und auch hier wartet ein schwerer Test, die Jags-Front hat in Week 1 gezeigt, wozu sie fähig sein kann, während Jacksonvilles Cornerbacks Baltimores Outside-Receivern überlegen sein sollten.

Beide Defenses sollten das Spiel so in der Front und auch in der Secondary bestimmen können - die Frage danach, wer offensiv weniger Fehler macht, dürfte so im Mittelpunkt stehen. Ein möglicher Vorteil für die Jaguars: Baltimores Defensive Tackle Brandon Williams (Fuß) ist nicht mit dem Team nach London geflogen, das könnte Jacksonville im Run Game ein wenig Luft verschaffen.

Indianapolis Colts (0-2) - Cleveland Browns (0-2) (So., 19 Uhr)

So wirklich kann man das Spiel zwischen den Colts und den Browns nicht greifen: Indy hatte in der Vorwoche gegen Arizona einen sehr guten Drive gleich zu Beginn, ehe die Offense komplett einbrach. Die Colts wirkten mit Jacoby Brissett trotzdem klar besser als im ersten Spiel mit Scott Tolzien, vom Run Game kommt bislang aber so gut wie nichts - und Andrew Luck, das war schon früh in der Woche klar, wird auch gegen Cleveland nicht spielen.

Immerhin: Die Browns müssen defensiv ohne Jamie Collins und ohne Myles Garrett auskommen. Umgekehrt aber fehlen Indy Ryan Kelly und Marlon Mack sowie defensiv Quincy Wilson.

Die Browns auf der anderen Seite hatten nach dem guten Auftakt gegen Pittsburgh gegen die Ravens einen klaren Leistungseinbruch. Das betraf vor allem auch DeShone Kizer: Der Rookie-Quarterback verpasste Teile des Spiels aufgrund einer Migräne, auf dem Platz wirkte er genau wie das, was er ist: Ein Rookie-Quarterback. Einfache Fehler, schlechte Reads, schlechtes Verhalten gegen Pressure.

Somit wird die spannende Frage sein, ob die Colts-Defense Kizer verwirren kann. Das Potential blitzte gegen eine wacklige Cardinals-Offense mehrfach auf, Kizer wird sich über die kommenden Wochen deutlich steigern müssen - bekommt es aber gleichzeitig natürlich auch nicht jede Woche mit der Ravens-Defense zu tun. Allerdings sieht das Receiving-Corps nach der Verletzung von Corey Coleman relativ trüb aus.

Gleichzeitig würde es auch den Browns und vor allem Kizer helfen, wenn das Run Game langsam ins Rollen kommen würde. Bislang steht Cleveland bei 3,3 Yards pro Run, auch das Run-Blocking sah bislang nicht gut aus. Allerdings war die Colts-Defense, die auch in der Front im Vergleich zur Vorsaison deutlich verjüngt daher kommt, bislang in diesem Bereich beachtlich gut.

Philadelphia Eagles (1-1) - New York Giants (0-2) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Spätestens seit der Pleite gegen die Lions muss sich auch der größte Giants-Optimist fragen, ob die Offensive Line New York in dieser Saison alle Ambitionen verbietet. Das Run Game funktioniert überhaupt nicht, Eli Manning steht zu häufig unter Druck und so wird der für die West Coast Offense so wichtige Rhythmus gestört. Eine Folge daraus ist auch, dass Manning seine Receiver schlicht nicht findet und selbst überhastet agiert.

Die große Hoffnung für die G-Men dürfte sein, dass Odell Beckham - der gegen Detroit noch als Game-Time-Decision schließlich spielte - fitter ist. Die Giants-Offense baut auch schematisch stark darauf, Beckham den Ball im offenen Raum zu geben. Ein fitterer Einsatz gegen die Eagles, bei denen Cornerback Ronald Darby weiterhin ausfällt, stünde New York fraglos sehr gut zu Gesicht.

Die Frage ist, ob selbst das zum so dringend benötigten ersten Saisonsieg reichen würde. Die defensive Front der Eagles nämlich hat sich über die ersten beiden Spiele wieder als eine der ligaweit besten Fronts etabliert und sollte die Line of Scrimmage gegen die Giants-O-Line komplett dominieren können.

Bleibt das Duell zwischen der Eagles-Offense und der Giants-Defense. Letztere ist noch immer absolut hochgradig besetzt, offenbarte gegen Detroit am Montagabend allerdings auch Lücken. Umgekehrt hat Philly ein klares Balance-Problem: 85 Pässen stehen bisher 41 Runs gegenüber, die Eagles haben einfach kein konstantes Run Game - weder im Blocking, noch bei den Backs, noch beim Play-Calling. Das dürfte sich gegen die Giants-Front kaum ändern, was die Eagles wieder eindimensional macht.

Derweil hat Carson Wentz in den ersten beiden Partien gezeigt, dass er dazu bereit ist, mehr lange Pässe zu werfen. Das jedoch auch zu einem hohen Preis, Wentz wirft aktuell noch viel zu viele Risiko-Pässe.

New York Jets (0-2) - Miami Dolphins (1-0) (So., 19 Uhr)

Die ersten beiden Spiele verliefen für die Jets grundsätzlich so, wie gedacht. Gang Green hat keinerlei konstantes Run Game und eines der ineffizientesten Passing Games in der gesamten Liga - die Probleme erstrecken sich von der Line über die Skill-Position-Spieler bis hin zu Quarterback Josh McCown.

Der dürfte gegen die Dolphins wie schon bisher stark auf Running Backs und Tight Ends im Passing Game setzen und so Miamis Linebacker attackieren. Hier sind die Dolphins nach der Suspendierung von Lawrence Timmons nochmals anfälliger, Rey Maualuga ist noch immer nicht fit.

Allerdings enden hier auch schon die Prognosen über Chancen und Möglichkeiten für die Jets und der Blick dreht sich um. Denn während man den New York offensiv schon Wochen vor dem Start der Regular Season nicht allzu viel zugetraut hat, so schien zumindest die Defensive Line Qualität mitzubringen, um Spiele eng zu halten. Über die ersten beiden Spiele ist davon nicht allzu viel zu sehen, die Jets konnten weder gegen Buffalo noch gegen Oakland den Run stoppen.

Miami auf der anderen Seite hat beim Sieg in Los Angeles gegen die Chargers klar gezeigt, dass das Run Game der Fokus der Offense sein soll. Auch wenn die große Effizienz noch fehlte, so war die Zahl der Runs vielsagend.

Darüber hinaus war der Umgang von Coach Adam Gase mit Jay Cutler interessant: Generell baute Gase auf viele schnelle Pässe, dabei gab er Cutler allerdings auch einige lange Pässe. Und die sahen gar nicht schlecht aus.

