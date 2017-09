Nzeocha bleibt bei den Cowboys

MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Der deutsche Linebacker Mark Nzeocha bleibt doch bei den Dallas Cowboys. Nachdem er erst vor zwei Tagen noch aus dem finalen 53-Mann-Kader entlassen worden war, hat er nun wieder bei seinem alten Team unterschrieben. Es gibt allerdings einen Haken.

Nzeocha hat es nämlich nicht in den festen Kader geschafft, sondern muss erst einmal im Practice Squad der Cowboys vorlieb nehmen. In dieser Trainingsgruppe kann er sich wieder für den NFL-Kader empfehlen, ist aber derzeit keine Option für den Saisonstart am Wochenende.

"Harte Zeiten bleiben nicht für immer, harte Menschen schon", hatte der Deutsche noch am Montag getwittert. Nun darf er sich wieder bei seinem alten Team beweisen und für einen Roster Spot empfehlen.

Der Linebacker hatte zuletzt selbst immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und hatte sich erst im Juni einer Knie-Arthroskopie unterzogen.

Auch aufgrund dieser Probleme kam Nzeocha seit seinem Teambeitritt 2015 nur zu 16 Einsätzen.