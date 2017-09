Sturm: Dolphins vs. Bucs schon am Freitag?

MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Gerade hat die NFL verkündet, dass der Saisonauftakt der Texans in Houston stattfinden wrid - da droht auch schon der nächste Sturm: Weil Miami ein Hurrikan bevorsteht, könnte das erste Saisonspiel der Miami Dolphins verlegt werden.

Das berichtet die Associated Press. Demnach denken die NFL-Verantwortlichen aktuell darüber nach, das Spiel der Dolphins gegen die Buccaneers wegen Hurrikan Irma schon am Donnerstag oder am Freitag auszutragen. Aktuell ist noch ein Kickoff am Sonntag um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) vorgesehen, eine Austragung am Freitag wirkt wie die wahrscheinlichste Option.

"Wir werden die Situation über die Woche beobachten und stehen mit beiden Teams und den lokalen Behörden in ständigem Austausch", vermeldete Liga-Vizepräsident für Kommunikation Michael Signora. Auch eine Verlegung des Spiels auf den 19. November, wenn beide Teams ihre Bye Week haben, ist wohl denkbar, wäre aber sehr unüblich: In dem Fall müssten beide ohne Bye Week durch die Saison gehen.

Aus Miami gibt es zudem Berichte, die über eine Ausrichtung entweder am Montag oder in Tampa Bay spekulieren. Mit einer Entscheidung vonseiten der NFL wird in jedem Fall zeitnah gerechnet.