Glennon-Desaster - Packers überfahren Bears

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears

Die Green Bay Packers (3-1) starten Week 4 mit einem Erfolg und der erstmaligen Führung in der traditionsreichen Rivalität mit den Chicago Bears (1-3) seit 1933. Die Packers profitierten beim deutlichen 35:14-Sieg von gleich vier Bears-Turnovern.

Die Bears hätten nicht schlechter in das Spiel starten können. Erst brachte Aaron Rodgers das stark angeschlagene Packers-Team durch einen 5-Yard-Touchdown-Pass auf Davante Adams in Führung. Dann fumbelte Mike Glennon tief in der eigenen Hälfte nach einem Stripped Sack von Clay Matthews, um die Packers erneut für einfache Punkte zu positionieren.

Das stark erwartete Bears-Laufspiel war nach dem frühen und hohen Rückstand daraufhin erstmal belanglos. Nach unverständlichem Signal-Calling fumblte Glennon Ende des ersten Viertels erneut, als ein Snap an seinem Knie abprallte und die Packers erneut den Zuschlag erhielten.

Eine dreiviertelstündige Unterbrechung wegen eines Unwetters schien den Bears in die Karten zu spielen, doch als die Defense Rodgers' Offense im Zaum halten konnte, überreichte Glennon das Momentum mit einem von zwei Picks direkt wieder an die Gastgeber. Green Bay, das früh im Spiel in Ty Montgomery und Jamaal Williams gleich zwei Running Backs verlor, kontrollierte das Spiel Dank einer vielseitigen Offense.

Gerade Rookie-Running-Back Aaron Jones nutzte seine Gelegenheiten in vollen Zügen. Die ohne David Bakhtiari und Bryan Bulaga agierende O-Line ließ von den Verletzungsabstinenzen wenig anmerken. Die Bears-Front setzte Rodgers nur selten unter Druck. Der Schock-Moment des Abends war ein harter Helmet-to-Helmet-Hit von Danny Trevathan gegen Davante Adams. Der Packers-Receiver ging bewusstlos zu Boden und wurde noch während der Partie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die wichtigsten Statistiken

Green Bay Packers 2-1 - Chicago Bears 1-2 35:14 (14:0, 7:7, 7:0, 7:7) BOXSCORE

Seit 1933 geht der direkte Vergleich erstmals wieder an die Green Bay Packers. Der Sieg bringt Green Bay eine 95-94-6-Führung im Vergleich seit dem ersten Aufeinandertreffen 1923.

Aaron Rodgers warf seinen zweiten Touchdown-Pass nach 6:04 Minuten-Spielzeit. Nie hat Rodgers weniger Zeit für den zweiten Score gebraucht. Außerdem hat er dabei zum ersten Mal in seiner Karriere zwei TD-Pässe in weniger als einer Minute Spielzeit geworfen.

Rodgers ist erst der zweite NFL-Quarterback der in vier Spielen vier Touchdown-Pässe gegen die Bears wirft. Vor ihm war dies lediglich Fran Tarkenton gelungen.

Im vierten Spiel ist es bereits das zweite Mal, dass Mike Glennon innerhalb der ersten Halbzeit drei Turnover verursachte. Bereits in Week 2 bei den Tampa Bay Buccaneers waren ihm drei Turnover innerhalb der ersten 30 Minuten unterlaufen.

Im zweiten Aufeinandertreffen in Folge haben die Bears den Ball außerdem viermal direkt an die Packers übergeben.

Clay Matthews Sack gegen Glennon war der 75. seiner Karriere. Damit bricht er den Franchise-Rekord von Kabeer Gbaja-Biamila. Dieser hielt ihn seit 1982.

Mit seinen beiden Touchdown-Receptions hat Jordy Nelson nunmehr vier Touchdowns innerhalb der letzten vier Tage gefangen.

Die Stimmen zum Spiel

Aaron Rodgers (Green Bay Packers): "Ich bin sehr stolz auf meine Jungs in der Front. Sie haben den ganzen Abend gekämpft und uns keinen Grund für Ausreden gegeben. Sie sind ein großer Grund für den Sieg heute Abend."

Mike Glennon (Chicago Bears): "Ich muss den Ball einfach schneller loswerden. Mir hat mein Spiel nicht gefallen aber ich muss nach vorne sehen und weitermachen. Beim Fumble wollte ich gerade den Checkdown spielen als ich erwischt wurde."

Das entscheidende Duell: Packers' O-Line gegen Bears-Front

Die Problematik, die den Packers-Fans bereits vor dem Spiel große Sorgen und Zweifel gemacht hatte, war kaum ein Thema. Die Packers-Offense agierte schnell und mit vielen Positionswechseln an der Line of Scrimmage. Rodgers wusste seine Receiver über eine Vielzahl kurzer Pässe ins Spiel zu bringen und setzte dabei erstmals Tight End Martellus Bennett mehrfach in Szene.

Die Bears-Front kam dabei nur selten in die Lage, Rodgers unter Druck zu setzen. Von der hohen Bewegungsrate der Bears-Defense profitierte schließlich auch das Running-Game der Packers um Rookie Aaron Jones. Die Backup-Rollen in der Packers-Line in Lane Taylor, Lucas Patrick und Justin McCray machten einen sehr ordentlichen Job.

Der Knackpunkt: Glennons erste Interception

Gerade als die Bears nach der langen Unwetterunterbrechung ihre Offense etwas ins Rollen brachten, stoppte Mike Glennon das Bears-Momentum mit einem schrecklichen Overthrow über intended Receiver Markus Wheaton. Der starke Regen möchte sein Übriges getan haben, doch ging der Pick durch Ha Ha Clinton-Dix klar auf die Kappe des ehemaligen Buccaneers-Quarterbacks.

Mit dem anschließenden Play feuerte Rodgers eine 58-Yard-Bombe in Richtung Jordy Nelson, der die Packers an der 2-Yard-Linie für einen Rushing-Score von Aaron Jones positionierte. Green Bay kontrollierte das Spiel ab diesem Moment nach Belieben.

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 4 © getty 1/25 Week 4 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein © getty 2/25 Quarterbacks, STARTS: Carson Wentz, Eagles (@Chargers): Wentz spielt nach wie vor eine Saison mit deutlichen Ausschlägen nach oben und nach unten - gegen die Chargers ohne Verrett sollte er trotz des guten Pass-Rushs aber auch Downfield erfolgreich sein © getty 3/25 Trevor Siemian, Broncos (vs. Raiders): Siemian hatte ein schlimmes Spiel in Buffalo, geprägt von einigen desolaten Entscheidungen. Gegen die Raiders, die aktuell 8,3 Yards pro Pass zulassen und noch keine Interception haben, gibt's ein Bounceback © getty 4/25 Eli Manning, Giants (@Buccaneers): Manning auf dieser Seite der Tipps? Gegen die Eagles aber klappte das Kurzpassspiel erstmals wirklich gut - und Manning sollte gegen eine stark angeschlagene Bucs-Defense hier wieder Erfolg haben © getty 5/25 Quarterbacks, SITS: Cam Newton, Panthers (@Patriots): Die Panthers-Offense sieht bisher extrem unrund aus, jetzt fällt neben Olsen womöglich auch Benjamin aus. Newton wirkt nicht bei 100 Prozent und die Pats werden aus dem Texans-Spiel lernen © getty 6/25 Derek Carr, Raiders (@Broncos): Die Raiders-Line hatte in Washington einen grausamen Abend - hier werden die Broncos ansetzen. Denver hat die Mittel, um eine stark besetzte Raiders-Offense in die Schranken zu weisen, Carr ist mindestens ein Risiko-Play © getty 7/25 Ben Roethlisberger, Steelers (@Ravens): Big Ben wirkt nach drei Spielen noch etwas hölzern, auswärts gegen eine - eigentlich - starke Ravens-Defense wird Pittsburghs Offense wieder Probleme bekommen. Die Front könnte die Steelers eindimensional machen © getty 8/25 Running Backs, STARTS: Joe Mixon, Bengals (@Browns): Das erste Spiel unter neuem Offensive Coordinator zeigte einen Machtwechsel: Mixon war der klare Starter in Green Bay, das Run Game sah besser aus - und die Browns-Run-D ist mehr als schlagbar © getty 9/25 LeSean McCoy, Bills (@Falcons): McCoy hatte einige schwierige Spiele, gegen Atlanta könnte er wieder in die Spur kommen. Die Bills werden stark auf das Run Game setzen, um die Falcons-Offense zu kontrollieren - und Atlanta lässt 4,8 Yards pro Run zu © getty 10/25 Christian McCaffrey, Panthers (@Patriots): Auch die Patriots haben bislang einige Probleme in der Run-Defense. Carolina zeigte in Week 3 die Bereitschaft, den Game Plan um McCaffrey herum aufzubauen. Man darf eine große Workload erwarten © getty 11/25 Running Backs, SITS: Ameer Abdullah, Lions (@Vikings): Schwer vorstellbar, dass Detroits Offensive Line gegen die Vikings-Front im Run Game allzu viel Erfolg hat. Abdullah steht vor einem sehr schweren Spiel © getty 12/25 Marshawn Lynch, Raiders (@Broncos): Denvers Run-Defense ist deutlich verbessert, das kann man nicht von der Hand weisen. Das wird es auch Lynch mehr als schwer machen - trotz der guten Raiders-Line © getty 13/25 Lamar Miller, Texans (vs. Titans): Die Titans haben zuletzt ebenfalls gezeigt, dass sie den Run verteidigen können. Houstons Line war gegen eine schwache Patriots-Front besser als gedacht - das Blatt wendet sich in Week 4 wieder © getty 14/25 Wide Receiver, STARTS: Cooper Kupp, Rams (@Cowboys): Ein großes Problem in der Cowboys-Defense gegen Arizona: Die Underneath-Coverage. Diesen Bereich des Feldes sollten die Rams attackieren, und hier ist Kupp prädestiniert © getty 15/25 DeAndre Hopkins, Texans (vs. Titans): Eine klare Tendenz bislang: Deshaun Watson kann von Pässen zu Hopkins gar nicht genug bekommen. Tennessee ist in der Secondary noch anfällig, Hopkins könnte nach bisher 3 Mal 7 Catches noch einen drauflegen © getty 16/25 Keenan Allen, Chargers (vs. Eagles): Wenn man aus dem Eagles-Giants-Spiel eine Erkenntnis für Philadelphias Defense ziehen will, dann ist es die, dass sie Probleme hatten, den Slot und schnelle Slants zu verteidigen. Allen sollte das ausnutzen können © getty 17/25 Wide Receiver, SITS: T.Y. Hilton, Colts (@Seahawks): Jacoby Brissett hatte gegen die Browns ein sehr gutes Spiel, und davon profitierte auch Hilton. In Seattle aber? Nein, danke. Hilton sollte man wenn irgendwie möglich auf die Bank packen © getty 18/25 Terrelle Pryor, Redskins (@Chiefs): Pryor wirkt bislang noch ein wenig wie ein Fremdkörper in der Redskins-Offense - nur vier Catches über die letzten beiden Spiele. Jetzt wartet Marcus Peters in Kansas City © getty 19/25 Martavis Bryant, Steelers (@Ravens): Bisher ist Bryant eine absolute Wundertüte und abhängig von Big Plays. Die Ravens werden nach dem Debakel in London das Ruder schnell rumreißen wollen - und die Defense kann Pittsburgh Probleme bereiten © getty 20/25 Tight Ends, STARTS: Jimmy Graham, Seahawks (vs. Colts): Die Colts-Linebacker in Coverage sind nicht unbedingt eine Stärke des Teams - die Front generell war bislang aber nicht schlecht. Wilson sollte Graham früh und oft suchen © getty 21/25 Kyle Rudolph, Vikings (vs. Lions): Ein zweites Team, das auf der Linebacker-Position im Passspiel schlagbar sein sollte, sind die Lions. Ob Bradford oder Keenum - Rudolph sollte nicht nur in der Red Zone ein Target sein © getty 22/25 Tight Ends, SITS: Ben Watson, Ravens (vs. Steelers): Nach einem Monster-Spiel in Week 2 war Watson - wie die ganze Offense - in Week 3 ein Ausfall. Die Steelers wissen, dass sie sich bei den kurzen Pässen auf Watson konzentrieren können © getty 23/25 Eric Ebron, Lions (@Vikings): Ein produktives Spiel gegen die Giants - ansonsten aber ist es bisher eine enttäuschende Saison für Ebron. Die große Frage: Ändert sich das gegen die starke Vikings-Defense? Tendenz: unwahrscheinlich... © getty 24/25 Sleeper: Andre Ellington, RB, Cardinals (vs. 49ers): Ellington war gegen Dallas der beste Running Back der Cardinals, und das nicht nur im Passing Game. Gut vorstellbar, dass er gegen die Niners startet und auch mit Pässen gefüttert wird © getty 25/25 Marquise Goodwin, WR, 49ers (@Cardinals): Gleiches Spiel, anderes Team: Arizona zeigte gegen Dallas wieder einmal, dass die Coverage außerhalb von Peterson wacklig ist - gerade auch für lange Pässe. Chance zum Big-Play-TD für Goodwin

Der Star des Spiels: Aaron Jones

Vor dem Spiel war der Rookie dritter Running-Back im Packers-Depth-Chart. Ab der nächsten Woche zählt er zu den Fantasy-Football-Sleepern, soviel ist sicher. Mit dem Rippenbruch von Ty Montgomery und der Knieverletzung von dessen Backup Jamaal Williams rückte Jones in den freien Spot und wurde von Rodgers häufig in Szene gesetzt.

Der wendige Back sorgte bei 13 Carries für 49 Yards immer wieder für die notwendige Entlastung auf dem Boden. Jones brach mehrfach Tackles an der Line of Scrimmage und konnte geglaubte No-Gainers immer wieder in wertvolle Short-Yardage-Plays umsetzen. Jones war beim Sieg der Packers einer von mehreren "Unsung Heroes". Der Back-Spot dürfte in den nächsten Wochen über ihn laufen.

Der Flop des Spiels: Mike Glennon

Mike Glennon dürfte nicht nur aufgrund der Niederlage mit einem schlechten Gefühl in den Teambus Richtung Chicago gestiegen sein. Auch in der Quarterback-Frage hat Glennon wohl eine Menge Kredit verloren. Auf allen drei Ballverlusten im ersten Durchgang stand sein Name. Bei mindestens zwei davon lag die Verantwortung bei ihm.

Womöglich hat ihn der späte Touchdown-Drive kurz vor der Halbzeitpause vor dem frühzeitigen Benching bewahrt. Denn neben den Turnovern sah die gesamte Offense bis zu eben jenem Drive nicht gut aus. Selbst kurze Pässe an der Line Scrimmage waren ungenau. Ende des dritten Viertels beendete Glennon mit seinem zweiten Pick das Spiel vorzeitig.

Die Taktik-Tafel: