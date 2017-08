Colts: Luck rechtzeitig fit? "Wissen wir nicht"

MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Seit Wochen ist unklar, wann genau Andrew Luck infolge seiner Schulter-Operation wieder fit ist und ins Training einsteigen kann. Nach wie vor zeigen sich die Colts vergleichsweise optimistisch - Team-Besitzer Jim Irsay sorgte jetzt mit einer zweideutigen Aussage zumindest für ein wenig Klarheit.

"Ich kann nicht sagen, ob Luck für das Rams-Spiel zum Regular-Season-Auftakt bereit sein wird", erklärte Irsay gegenüber CBS4 Indianapolis, nur um dann hinzuzufügen: "Aber er wird zum Saisonstart bereit sein. Er wirft bereits wieder."

Der zweite Teil der Aussage passt jedenfalls zu den Äußerungen von Colts-Geschäftsführer Chris Ballard, der jüngst beim NFL Network abermals betont hatte, dass Luck zum Start der Regular Season aller Voraussicht nach zumindest nicht mehr auf der PUP-Liste stehen wird.

Weiter erklärte Ballard am Sonntag am Rande der Preseason-Niederlage gegen die Detroit Lions: "Luck geht es eigentlich sehr gut. In puncto Stärke ist er aktuell wahrscheinlich auf einem höheren Level als in der vergangenen Saison."

Irsay bestätigte gegenüber dem Indianapolis Star zudem, dass die Colts auch über einen Backup-Quarterback nachgedacht hatten. Der Preis aber sei "zu hoch" gewesen. Somit würde Stand jetzt Scott Tolzien die Regular Season für die Colts als Starting-Quarterback beginnen, sollte Luck tatsächlich nicht rechtzeitig fit werden.