Wilfork tritt mit BBQ-Werbung ab

Vince Wilfork tritt zurück - der langjährige Defensive Tackle der New England Patriots und zuletzt der Houston Texans verkündete seinen Abschied am Montagabend. Doch Wilfork wählte dafür nicht irgendeinen Weg.

Wilfork, bekannt für seine Qualitäten als Grillmeister, postete am Montag ein Video in Kooperation mit Sponsor Kingsford Barbecue, auf dem er seine Karriere als "Champion of Smoked Meats" feierte. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach 13 Jahren in der NFL mit 559 Tackles, 16 Sacks und vier Forced Fumbles.

Gleichzeitig aber war Wilfork auch eine der schillerndsten Persönlichkeiten der NFL - und über Jahre hinweg ein elementarer Bestandteil der Patriots-Front. In Houston spielte er dann die vergangenen beiden Jahre noch und glänzte nochmals während Hard Knocks 2015. Und das nicht nur, weil er Head Coach Bill O'Brien mit einem spektakulären Outfit überraschte.