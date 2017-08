Medien: Bryants Rückkehr steht bevor

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Martavis Bryant hat berechtigten Grund dazu, sich auf eine Rückkehr auf das Football-Feld zu freuen. Offenbar könnte der Wide Receiver der Pittsburgh Steelers von der NFL in den nächsten Tagen die Erlaubnis bekommen, wieder für sein Team aufzulaufen.

Wie NFL Network Insider Ian Rapoport berichtet, wartet der Wideout auf die Einreichung von Unterlagen der beaufsichtigenden Ärzte und Berater, welche an die NFL übergeben werden sollen. Der Prozess soll in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Dann würde der Receiver seitens der NFL auch in der regulären Saison offiziell wieder eingesetzt werden dürfen.

Bryant hatte die komplette Saison 2016 nach einem Verstoß gegen die NFL-Richtlinien aufgrund der Einnahme verbotener Substanzen und verpasster Doping-Tests gesperrt aussetzen müssen. Es war bereits die zweite Sperre, die der 25-Jährige in seiner noch jungen NFL-Karriere absitzen musste. Im vergangenen Jahr ließ er sich wegen Depressionen in einer Klinik behandeln.

Für die Teilnahme am Training sowie an Preseason-Spielen hat Bryant bereits das OK der Liga erhalten. Dies bestätigte Steelers-General-Manager Kevin Colbert in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Bryant (765 Yards und 6 Touchdowns in elf Spielen im Jahr 2015) würde das Receiving-Corps der Steelers noch einmal bedeutend verbessern.