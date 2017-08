5 Jahre! Falcons verlängern mit Freeman

MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers at Pirates MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers

Die Atlanta Falcons haben sich mit Devonta Freeman auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 25-Jährige wird somit mutmaßlich zum bestbezahlten Running Back der NFL.

Die Falcons bestätigten bereits, dass sich die Vertragsverlängerung über fünf Jahre erstreckt. Freeman wäre andernfalls in sein letztes Vertragsjahr gegangen.

Laut NFL-Network-Berichterstatter Michael Silver kassiert Freeman mit dem neuen Vertrag 41,25 Millionen Dollar, davon sollen 22 Millionen garantiert sein (15 Millionen Unterschriftsbonus). Damit hätte der Falcons-Back das höchste jährliche Gehalt aller Running Backs, abgesehen von Le'Veon Bell - der mit dem Franchise Tag für ein Jahr (12,1 Millionen Dollar) allerdings auch in gewisser Weise außer Konkurrenz befindet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese Vertragsverlängerung hinbekommen haben", stellte Geschäftsführer Thomas Dimitroff in einem Statement klar. "Devonta steht für alles, was wir bei einem Falcons-Spieler sehen wollen. Wir sind stolz darauf, dass er seine Karriere hier in Atlanta verbringen kann."

Der einstige Viertrunden-Draft-Pick hat sich in Atlanta unter Kyle Shanahan als All-Around-Back etabliert. In den beiden letzten Jahren hatte er über 1.000 Rushing-Yards (1.056, 1.079) und über 450 Receiving-Yards (578, 462).