Johnny Manziel hatte Gespräche mit Teams

Erlebe

deinen Sport

live MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros

Johnny Manziel hat seinen Traum von der NFL-Karriere allem Anschein nach noch nicht aufgegeben. Seit 2015 bestritt der 24-Jährige kein NFL-Spiel mehr, hatte nun aber offenbar erste Gespräche mit Teams über ein Comeback in der Liga.

"Ich kenne die Situation, in die ich mich selbst gebracht habe. Mir ist bewusst, dass ich ein Jahr gefehlt habe und dass ich Fehler gemacht habe. Doch zurzeit schöpfe ich Hoffnung. Sehr viel Hoffnung", so äußerte sich Johnny Manziel bei den Dallas Morning News am Rande der National Fantasy Football Convention in Dallas. Das Blatt sagte Johnny Football, er habe "ein paar Gespräche mit einigen Teams" gehabt. Jedoch schränkt der Ex-Texas-A&M-Star ein: "Ich glaube, sie lassen es langsam angehen."

Manziel wurde 2014 von den Cleveland Browns gedraftet, doch im März 2016 bereits wieder entlassen. Man legte ihm die Einnahme verbotener Substanzen zur Last, für die er auch von der NFL gesperrt worden war. Auch abseits des Feldes machte er wiederholt mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Ian Rappoport und Mike Garafolo vom NFL Network berichteten schon im März, dass er seinen Agenten Erik Burkhardt wieder angestellt habe, um ihm bei seinem Comeback zu helfen.

Was läuft da mit den New Orleans Saints?

Außerdem berichtete Rapoport am Rande des Super Bowls, dass Manziel bei einem Frühstück mit Sean Payton, dem Head Coach der New Orleans Saints, gesichtet wurde.

Manziel startete acht Spiele für die Cleveland Browns, warf sieben Touchdowns und sieben Interceptions. Das letzte Mal betrat er im Dezember 2015 das Feld.

"Ich glaube, was ich im vergangenen Jahr realisiert habe, ist, wie sehr ich es vermisse. Das ist alles, was ich bisher weiß. Es ist meine Leidenschaft. Es ist hart, kein Teil mehr davon zu sein, aber ich bin wirklich optimistisch und hoffnungsvoll, dass ich eine zweite Chance kriege", führte Johnny Manziel fort.