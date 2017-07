Cardinals holen CJ2K zurück

MLB Fr 20:20 Cubs -

Die Arizona Cardinals setzen in ihrem Backfield doch wieder auf die Johnson-Johnson-Kombination: Die Cards holten am Donnerstag Running Back Chris Johnson zurück.

Wie das Team mitteilte, erhielt Johnson erneut einen Einjahresvertrag. CJ2K hatte bereits in den vergangenen beiden Jahren für Arizona gespielt, insbesondere in der 2015er Saison (814 Yards, 4,2 Yards pro Run) überzeugte der inzwischen 31-Jährige.

In diesem Jahr ist seine Rolle bei den Cards jedoch klar anders definiert: Johnson wird als Backup für David Johnson fungieren, der in der vergangenen Saison seinen großen Durchbruch hatte und nur knapp die Schallmauer von 1.000 Rushing- und 1.000 Receiving-Yards verpasste - ein Ziel, das er in der kommenden Saison erneut anpeilt. Head Coach Bruce Arians kündigte bereits an, David Johnson bis zu 30 Touches pro Spiel geben zu wollen.

Chris Johnson sollte sich derweil schnell als erster Backup etablieren, vor Kerwynn Williams und Andre Ellington. Insbesondere für Ellington bedeutet die Verpflichtung auch, dass seine Zukunft in Arizona am seidenen Faden hängen könnte.