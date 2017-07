Johnson: "Ziel ist 1.000 und 1.000"

Erlebe

live MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Royals MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 04:10 Mariners -

Athletics MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

David Johnson verpasste in der vergangenen Saison nur knapp die historische Marke von 1.000 Rushing- und 1.000 Receiving-Yards innerhalb einer Spielzeit. Der Running Back der Arizona Cardinals ruft die Marke jetzt erneut als Ziel aus - und spricht über die Bedeutung von Larry Fitzgerald und Carson Palmer für das Team.

Johnson hatte die vergangene Saison mit 1.239 Rushing-, 879 Receiving-Yards und insgesamt 20 Touchdowns beendet, verpasste das letzte Spiel verletzungsbedingt jedoch nahezu komplett. Der 25-Jährige will die berüchtigte Marke in der kommenden Saison knacken.

"Natürlich habe ich auch individuelle Ziele, und die 1.000 und 1.000 Yards sind mein persönliches Top-Ziel", erklärte Johnson bei SiriusXM, "vor allem, weil ich im vergangenen Jahr so nah dran war. Ein anderes Ziel wären 16 Spiele in Folge mit je mindestens 100 Yards from Scrimmage." Das "wichtigste Ziel" aber sei der Titel, wie Johnson weiter ausführte - und das nicht nur aus persönlichen Gründen.

Insbesondere für Carson Palmer und Larry Fitzgerald soll der Super-Bowl-Ring her, "die beiden haben mir in den letzten zwei Jahren so viel beigebracht. Ob mit dem Playbook, oder wenn es darum geht, Routes mit Technik und allem, was dazu gehört, zu laufen. Das sind beides nicht nur super Athleten, sondern auch tolle Menschen abseits des Platzes. Insofern mache ich mir da schon ein wenig Druck: Ich will für die beiden den Ring gewinnen."

Sowohl Palmer als auch Fitzgerald hatten sich nach der vergangenen Saison öffentlich ernsthafte Gedanken über den Rücktritt gemacht. Beide werden zumindest die kommende Saison noch spielen - Palmer aber kündigte bereits an, erst nach der 2018er Spielzeit eine Entscheidung über das anschließende Jahr treffen zu wollen.