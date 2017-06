"Will nicht auf meinem Wissen sitzen bleiben"

Freitag, 02.06.2017

"Ich würde liebend gerne eines Tages in der National Football League coachen", verriet Vick auf dem Podcast von ESPN-Reporter Adam Schefter. "Irgendwann würde ich gerne mit jungen Quarterbacks arbeiten, sie entwickeln und mit einem Team und den Coaches wieder den Wettbewerb aufnehmen."

Vick hatte seine Karriere Anfang des Jahres offiziell beendet. 2001 war er an erster Stelle von den Falcons gedraftet worden, darüber hinaus stand er auch bei den Philadelphia Eagles, den New York Jets und den Pittsburgh Steelers unter Vertrag. Der vierfache Pro Bowler kam in seiner Karriere auf insgesamt 169 Touchdowns und hält den Rekord für die meisten Rushing Yards auf seiner Position (6.109). Einen Titel konnte er jedoch nicht gewinnen.

"Ich bin noch nicht fertig", betonte er. Ich habe den Titel als Spieler nicht gewinnen können, also hey, vielleicht habe ich ja das Glück, bei einem Team zu arbeiten, das gut genug ist." Sein Hauptaugenmerk liege aber darauf, jungen Spielern zu helfen: "Ich habe von so vielen großartigen Coaches lernen dürfen. Ich will auf diesem Wissen nicht sitzen bleiben, und für High-School-Spieler ist es zu komplex. Aber auf dem College oder bei den Profis kann man solche Ideen umsetzen, ins Detail gehen. Da kann man hart coachen, und genau das ist mein Ziel."

