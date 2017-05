Lang: Ndamukong Suh "ein Psychopath"

Mittwoch, 31.05.2017

Bei Pardon My Take verriet Lang, dass es ein Alptraum war, gegen Suh zu spielen: "Ich habe es gehasst. Ich habe nie in meinem Leben gegen einen größeren - im wahrsten Sinne des Wortes - Psychopathen gespielt. Der Typ ist völlig verrückt."

Erlebe die NFL live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Via Twitter stellte der Guard anschließend klar, dass der Kommentar aus seiner Sicht positiv gemeint war: "Ich würde das als Kompliment auffassen, wenn jemand das über mich als Spieler sagen würde."

Suh spielte von 2010 bis 2014 für die Lions, ehe er Detroit verließ und in der Free Agency zu den Miami Dolphins wechselte. Der 30-Jährige unterschrieb dort einen Sechsjahresvertrag über bis zu 114,3 Millionen Dollar (59,9 Millionen garantiert).

Ndamukong Suhs NFL-Statistiken:

Jahr Team Spiele Tackles Sacks 2016 Miami Dolphins 16 72 5 2015 Miami Dolphins 16 61 6 2014 Detroit Lions 16 53 8,5 2013 Detroit Lions 16 49 5,5 2012 Detroit Lions 16 35 8 2011 Detroit Lions 14 36 4 2010 Detroit Lions 16 66 10

Der Spielplan der kommenden Saison im Überblick