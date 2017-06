Browns: Osweiler "angenehme Überraschung"

Donnerstag, 01.06.2017

Browns-Coach Hue Jackson erklärte nach dem Training am Mittwoch, dass Osweiler eine "angenehme Überraschung ist. Jeder hat einen Ruf, aber er ist nicht so, wie er dargestellt wird. Er macht einen guten Eindruck."

NFL-Network-Insider Ian Rapoport fügte hinzu, dass Osweiler in den bisherigen Trainingseinheiten einen "exzellenten" Eindruck hinterlassen und das Team durch den Trade mehr bekommen habe, als im Vorfeld vonseiten der Browns erwartet wurde.

Erlebe die NFL live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Osweiler selbst hatte sich in der Vorwoche erstmals seit dem kuriosen Trade geäußert. Auf die Frage, ob er sich selbst noch als Starting-Quarterback sieht, betonte er: "Absolut! Ich denke, das Tape der letzten beiden Jahre liefert dafür den Beweis." Weiter kümmere er sich nur um die Dinge, die er kontrollieren kann, und "ich könnte mich nicht mehr darüber freuen, hier zu sein. Seit dem Tag, an dem ich hier her gekommen bin, wurde ich mit offenen Armen empfangen."

Die Browns haben in gewisser Weise nichts zu verlieren, wenn sie an Osweiler festhalten. Das Gehalt des 26-Jährigen für die kommende Saison (16 Millionen Dollar) wird die Bücher des Teams in jedem Fall belasten, nach der kommenden Saison kann Osweiler ohne Dead Cap entlassen werden. Cleveland könnte so 2017 testen, ob der in Houston schnell in Ungnade gefallene Quarterback doch mehr im Tank hat und dem Team womöglich als Übergangslösung dienen kann.

Brock Osweilers NFL-Statistiken im Überblick:

Jahr Team Spiele Completions Yards Touchdowns Interceptions 2016 Houston Texans 15 301/510 2.957 15 16 2015 Denver Broncos 8 170/275 1.967 10 6 2014 Denver Broncos 4 4/10 52 1 0 2013 Denver Broncos 4 11/16 95 0 0 2012 Denver Broncos 5 2/4 12 0 0

Der Spielplan der kommenden Saison im Überblick