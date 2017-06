Seahawks belohnen Lacy für schmale Taille

Dienstag, 13.06.2017

Wie Lacys Berater bestätigte, musste sein Klient am Montag auf die Waage stellen. Weil er unter dem Limit von 250 Pfund (umgerechnet etwas über 113 Kilo) lag, bekommt er aufgrund einer Vertragsklausel einen Bonus von 55.000 Dollar ausgezahlt.

Am 15. Mai hatte Lacy bereits eine Prämie über 50.000 Dollar erhalten, weil er damals nicht über 255 Pfund wog.

Erlebe die NFL live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Running Back hatte nach vier Jahren bei den Packers in der Offseason einen Einjahresvertrag bei den Seahawks über bis zu 4,25 Millionen Dollar unterschrieben. In Green Bay kam er in 48 Spielen auf insgesamt 29 Touchdowns. Es dürfte auch an seinen Gewichtsproblemen gelegen haben, dass es danach nicht zu einer Vertragsverlängerung kam: Er soll auf der Suche nach einem Arbeitgeber über 265 Pfund gewogen haben.

Laut ESPN steht die nächste Messung im August an. In der Saison soll er dann unter der Marke von 245 Pfund bleiben.

Eddie Lacy im Steckbrief