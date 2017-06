"Die Skeptiker treiben mich an"

Donnerstag, 08.06.2017

Am Rande eines Benefiz-Softballspiels für die Stiftung des an ALS leidenden Steve Gleason wurde Peterson am Mittwoch gefragt, wie lange er noch spielen wolle. Der 32-Jährige hat eine von Verletzungen geplagte Saison 2016 hinter sich, führte die Liga im Jahr zuvor allerdings noch mit 1.485 Rushing Yards an.

Bis 37 oder 38, war seine Antwort. "Das ist eine gute Zahl. In die Nähe von 40", zitiert ihn die New Orleans Advocate. Die Skepsis angesichts seines Alters und seiner Verletzungshistorie motiviere ihn nur noch mehr: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mich nicht antreibt. Ich konzentriere mich nicht darauf, aber ein bisschen treibt mich das schon an. Als ich 30 wurde, war es genau das gleiche: 'Oh, er ist schon 30.' Und dann habe ich 2015 die Liga angeführt." Das werde sich bis zum Ende seiner Karriere fortsetzen.

Peterson hatte in der Offseason nach insgesamt zehn Jahren bei den Vikings einen Zweijahresvertrag in New Orleans unterschrieben. Dort soll er sich mit Quarterback Drew Brees ergänzen. "Es ist das beste Passing Team in der Liga. Ich mache das Run Game stärker", erklärte er. "So kann das Run Game dominanter werden, die Matchups für den Gegner werden stärker. Darauf freue ich mich."

Mit bisher 11.747 Rushing Yards liegt "All Day" in der ewigen NFL-Bestenliste derzeit auf Platz 16. Der aktive Spieler mit den meisten Rushing Yards ist Frank Gore von den Indianapolis Colts mit 13.065 Yards (Rang 8).

Adrian Peterson im Steckbrief