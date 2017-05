Perform sichert sich NFL-Übertragungsrechte

Mittwoch, 10.05.2017

Dabei geht es um weltweite Übertragungsrechte außerhalb der USA und Europas. Perform soll durch den abgeschlossenen mehrjährigen Deal helfen, die NFL weltweit noch stärker zu verbreiten. Dafür darf Perform in strategisch ausgesuchten Märkten Spiele aus allen Zeit-Slots übertragen - also auch die Primetime-Partien am Montagabend, Donnerstagabend und Sonntagabend sowie die Spiele am Sonntagnachmittag.

Der direkte Fokus mit Blick auf die 2017er Saison soll sich auf Brasilien, Asien und den Mittleren Osten richten. Es wird in diesem Rahmen auch eine Aufgabe sein, den NFL Gamepass außerhalb der USA und Europas weiter voranzutreiben. Der Gamepass steht im Fokus der Partnerschaft.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Perform-Group-Geschäftsführer Simon Denyer erklärte: "Perform ist äußerst glücklich darüber, die Partnerschaft mit der NFL auszubauen. Wir stehen voll hinter einer langfristigen Zusammenarbeit, die sowohl dem Sport, als auch den Fans zugute kommen wird. Wir freuen uns darauf, zusammen zu arbeiten und die Marke auf der ganzen Welt zu vergrößern."

Mark Waller, NFL-Vizepräsident für Internationales, fügte hinzu: "Wir sind sehr glücklich, dass wir in einigen unserer priorisierten weltweiten Märkten mit der Perform Group zusammenarbeiten werden, um die Verbreitung unserer zentraler Medien-Angebote auf verschiedenen Plattformen voranzutreiben. Das ist von beiden Seiten gleichsam spannende Gelegenheit, um der weltweit wachsenden NFL-Fan-Base zu dienen."

Der Spielplan der kommenden Saison im Überblick