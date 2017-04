Medien: Amazon erhält NFL-Übertragungsrechte

Mittwoch, 05.04.2017

Das berichten mehrere Medien, darunter das Wall Street Journal, übereinstimmend. Amazon soll sich ein Paket über zehn Thursday Night Games demnach 50 Millionen Dollar kosten lassen - Twitter hatte im Vorjahr noch zehn Millionen Dollar bezahlt.

Die Spiele werden künftig darüber hinaus nicht mehr frei zugänglich sein, lediglich Amazon-Prime-Kunden können die Übertragungen sehen. Unklar ist noch, ob Amazon die Spiele tatsächlich auch weltweit ausstrahlt, oder ob das Paket auf die USA begrenzt ist. Parallel werden in jedem Fall wie gehabt CBS, NBC und das NFL Network abwechselnd ebenfalls die Spiele am Donnerstagabend übertragen.

Allerdings könnte das nur den Anfang für den Internet-Riesen bedeuten: Laut dem SportsBusiness Journal wollte Amazon den Deal so schnell wie möglich perfekt machen, um dem Produkt vorzeitig einen Rahmen zu geben und Werbung zu entwickeln. So wäre es etwa denkbar, dass Amazon klickbare Buttons in die Übertragung einbaut, um einen direkten Kauflink zu beworbenen Produkten zu installieren.

Darüber hinaus gibt es schon jetzt Berichte, wonach Amazon bei der nächsten Vergabe der großen NFL-TV-Rechte ein starker Faktor sein könnte und sich womöglich als einer der Haupt-Partner der NFL etablieren will. Schon 2016 hatte Amazon mit der Übertragung der NFL-Films-Serie "All or Nothing" einen großen Erfolg gefeiert: Laut Vizepräsident Jeff Blackburn war die Serie eine der erfolgreichsten Shows auf Amazon überhaupt.

