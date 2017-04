Medien: Lynch und Raiders sind sich einig

Freitag, 14.04.2017

Die Seahawks verfügen immer noch über die Rechte von Beast Mode. Ein Vertrag zwischen Lynch und den Raiders kann also nur bei Zustimmung des Champions von 2014 zustande kommen. Das sei laut Michael Silver und Mike Garafolo von NFL Network jedoch nur noch eine Sache der Formalität.

Zuletzt wurde der 30-Jährige auch mit einem Engagement bei den New England Patriots in Verbindung gebracht. Diese Option soll der gebürtige Kalifornier in Erwägung gezogen haben, falls er mit den Raiders keine Übereinkunft treffen könnte. Dies scheint nun jedoch vom Tisch zu sein.

Lynch verkündete beim Super Bowl 50 seinen Rücktritt. Der von Verletzungen gebeutelte Running Back setzte daraufhin die komplette vergangene Saison aus.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick