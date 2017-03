Vikes: Neuzugang Murray unters Messer

Donnerstag, 23.03.2017

Das vermeldeten die Vikes in einem Statement. Darin heißt es, dass sich Murray "einer erfolgreichen Knöchel-OP unterzogen hat" und dass das Team "vor seiner Verpflichtung am 16. März von der Notwendigkeit des Eingriffs wusste".

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport wurde bei dem Eingriff entdeckt, dass zusätzlich auch eine Bänderverletzung repariert werden muss. Die geschätzte Zeit bis zum Comeback beträgt demnach jetzt rund drei Monate, das Team geht davon aus, dass der Running Back bis zum Training Camp fit ist.

Murray hatte in Minnesota einen Dreijahresvertrag über bis zu 15 Millionen Dollar (8,5 Mio. garantiert) unterschrieben und nimmt die Rolle des First- und Second-Down-Backs ein, die durch den Abgang von Adrian Peterson frei geworden ist. Dem 27-Jährigen gelangen in der vergangenen Saison in Oakland 788 Rushing-Yards (vier Yards pro Run) sowie zwölf Rushing-Touchdowns.

