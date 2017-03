Vikings holen Murray - Thielen bleibt

Donnerstag, 16.03.2017

Murray war für viele Experten der beste verfügbare Running Back auf dem Markt, es kommt somit auch Bewegung in die RB-Free-Agency: Nachdem Eddie Lacy in Seattle unterschrieben hat, ist mit Murray der nächste größere Name weg vom Markt. Nach wie vor zu haben ist derweil Adrian Peterson, dessen zuletzt spekulierte Rückkehr nach Minnesota jetzt endgültig vom Tisch sein sollte.

Murray, dem in der Vorsaison für die Oakland Raiders 788 Rushing-Yards (12 TDs) bei vier Yards pro Run gelangen, berichtete auf der Team-Website von seinem Free-Agency-Prozess: "Es war eine Erfahrung, für mich war es ja das erste Mal. Ich wusste vorher nicht wirklich, was ich erwarten soll. Aber ich bin einfach froh, die Chance zu bekommen, hier mit einem großartigen Team zu spielen."

Doch bei Murray blieb es am Mittwoch in Minnesota nicht: Die Vikes einigten sich darüber hinaus auch mit Restricted Free Agent Adam Thielen auf einen neuen Dreijahresvertrag. Laut dem NFL Network erhält Thielen einen Kontrakt über 27 Millionen Dollar, wovon elf Millionen wohl garantiert sind. Minnesota hatte zuvor mit Cordarrelle Patterson und Charles Johnson bereits zwei Wide Receiver in der laufenden Free Agency verloren.

