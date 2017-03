(Ex-)Superstars auf Teamsuche

Montag, 06.03.2017

Disclaimer: Spieler, die den Franchise Tag erhalten haben, sind hier nicht aufgeführt - auch wenn dieser noch nicht unterschrieben ist.

Knapp die Liste verpasst:

Eddie Lacy, RB, Green Bay Packers: Welchen Wert hat ein Power-Back mit durchschnittlichem Wert im Passing Game in der heutigen NFL, wenn es im Draft viele talentierte Running Backs gibt - und hat Lacy seine Gewichtsprobleme im Griff?

Ronald Leary, G, Dallas Cowboys: Ersetzte La'el Collins in der Vorsaison stark, athletische Limitierungen könnten aber in einer insgesamt schwächeren Line herausgestellt werden.

Larry Warford, G, Detroit Lions: Stark im Run-Blocking, Probleme in der Pass-Protection (28 QB-Pressures in der Vorsaison zugelassen) - findet er die Form seiner Rookie-Saison nochmal?

Kenny Britt, WR, Los Angeles Rams: 68 Catches, 1.002 Yards und fünf TDs 2016, das erste 1.000-Receiving-Yard-Jahr für die Rams seit Torry Holt 2007. Kann eine gute Nummer zwei sein, wenn er endlich konstant bleibt.

Kenny Stills, WR, Miami Dolphins: Mit seiner Geschwindigkeit Miamis Top-Deep-Pass-Waffe (17,3 Yards pro Catch), darüber hinaus aber auch gefährlich in der Red Zone - und erst 24 Jahre alt.

Latavius Murray, RB, Oakland Raiders: Ähnliche Frage wie bei Lacy, Murray ist bei First und Second Down ein solider Back und profitierte von Oaklands starker Line.

Cordarrelle Patterson, WR, Minnesota Vikings: Schon als Return-Man könnte sich Patterson für viele Teams lohnen, in der vergangenen Saison wurde er auch häufiger als Receiver eingesetzt - hat hier allerdings noch immer viel zu lernen.

Jared Cook, TE, Green Bay Packers: Zeigte 2016 mehrfach sein Potential, vor allem aber war er, gemeinsam mit Ty Montgomery, das individuelle Mismatch im sonst oft statischen Packers-Scheme. Sollte dementsprechend vor Donnerstag ein ansprechendes Angebot der Packers vorliegen haben.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

10. Jamaal Charles, RB, Kansas City Chiefs

Charles hat in den letzten beiden Jahren ganze acht Regular-Season-Spiele bestritten (fünf Starts). Das große Fragezeichen bei dem 30-Jährigen ist die Verletzungsanfälligkeit und dabei vor allem seine Knie. Charles wird um einen Einjahresvertrag wohl nicht herum kommen, um sich neu zu beweisen. Bleibt er 2017 fit, kann er eines der großen Schnäppchen der Free Agency werden: Herausragende 5,5 Yards pro Run stehen nach 1.332 NFL-Runs noch immer auf seinem Konto. Wenn er in einer Saison mindestens sechs Starts hatte, blieb Charles nie unter 35 Catches und kann einer Offense auch hier weiterhelfen - sofern er eben fit bleibt.

Die größten Cap Hits aller 32 Teams © getty 1/33 Das Konfetti in Boston ist kaum heruntergeregnet, da geht schon das große Rechnen los - schließlich steht in Kürze die Free Agency an. Rund 168 Millionen Dollar wird der Salary Cap wohl betragen. SPOX zeigt die derzeit größten Cap Hits aller 32 NFL-Teams /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan.html © getty 2/33 Brian Orakpo, Outside Linebacker Titans (Cap Hit 2017 laut overthecap.com: 9,45 Mio.): Der "billigste" teuerste Spieler spielt bei den Titans. Orakpo unterschrieb 2015 für vier Jahre und 31 Mio. Dollar. Bei einem Cut würde man 6,95 Mio. einsparen /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=2.html © getty 3/33 Jason Peters, Left Tackle Eagles (11,7 Mio.): Der schon neunfache Pro-Bowler spielt seit 2009 für Philly, 2014 gab es einen Vertrag über vier Jahre und 38,3 Millionen. Dead Money bei Entlassung des 35-Jährigen: nur zwei Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=3.html © getty 4/33 Kelechi Osemele, Left Guard Raiders (13,5 Mio.): Er hält die Linie vor Quarterback Derek Carr sauber - dafür gab's im März 2016 58,5 Millionen Dollar über fünf Jahre. Ein Cut würde 2017 nur 0,8 Mio. einsparen, danach ist nichts mehr garantiert /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=4.html © getty 5/33 Gerald McCoy, Defensive Tackle Buccaneers (13,75 Mio.): Über sieben Jahre und bis zu 95,2 Millionen Dollar unterschrieb McCoy im Oktober 2014. Das Gehalt für 2017 ist nahezu vollständig garantiert, im Jahr darauf sind aber nur 500.000 Dollar fix /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=5.html © getty 6/33 Tom Brady, Quarterback Patriots (14 Mio.): Überraschung! Dank seiner legendär teamfreundlichen Deals ist Brady im kommenden Jahr mal wieder ein Schnäppchen. Stand jetzt steigt der Cap Hit 2018 aber auf gleich 22 Millionen Dollar an /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=6.html © getty 7/33 Joe Haden, Cornerback Browns (14,4 Mio.): Der teuerste Mann in Clevelands Kader unterschrieb 2014 für fünf Jahre und 67,5 Millionen. 2017 würde ein Cut davon nur 3,6 Millionen einsparen - aber die Browns haben bekanntlich jede Menge Cap Space /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=7.html © getty 8/33 Tavon Austin, Wide Receiver Rams (14,977 Mio.): 2016 gab es einen neuen Kontrakt für Austin. Bei einem Cut würde L.A. anno 2017 nur 3,5 Millionen einsparen, danach ist kein Cent mehr garantiert /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=8.html © getty 9/33 Malik Jackson, Defensive Tackle Jaguars (15,5 Mio.): Im März 2016 kam Jackson aus Denver und unterschrieb für sechs Jahre und 85,5 Mio. Dollar. Die komplette Summe für 2017 ist garntiert - da staunt auch Quarterback Brock Osweiler /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=9.html © getty 10/33 Andy Dalton, Quarterback Bengals (15,7 Mio.): 2014 gab es 96 Millionen für sechs Jahre für die "Red Rifle". Bei einem Cut würde sich das Dead Money 2017 mit 4,8 Mio. in Grenzen halten - aber wer sollte ihn ersetzen? /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=10.html © getty 11/33 Jay Cutler, Quarterback Bears (16 Mio.): Der in Chicago mittlerweile ungeliebte Quarterback stünde noch bis 2020 unter Vertrag, bei einer Entlassung würden die Bears in diesem Jahr aber stolze 14 Millionen einsparen /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=11.html © getty 12/33 Marcell Dareus, Defensive Tackle Bills (16,4 Mio.): 2015 gab es einen Sechsjahresvertrag über 95,1 Millionen Dollar. Das Gehalt für 2017 ist ihm sicher, bei einer Entlassung würden ihm trotzdem noch über 30 Mio. zustehen - Dareus hat gut Lachen! /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=12.html © getty 13/33 Adrian Peterson, Running Back Vikings (18 Mio.): Ganz schön teuer! Garantiert ist von den 18 Millionen noch nichts, aber am 11. März wären sechs Mio. fällig. Cut? Trade? Oder einigt man sich auf einen umstrukturierten Kontrakt? /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=13.html © getty 14/33 Muhammad Wilkerson, Defensive End Jets (18 Mio.): Im Juli 2016 gab es für fünf Jahre 86 Millionen Dollar. Einzusparen gäbe es bei einem Cut für die kommende Saison nichts, danach ist aber nicht mehr viel garantiert /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=14.html © getty 15/33 Ben Roethlisberger, Quarterback Steelers (18,2 Mio.): 12 Millionen Grundgehalt und 6,2 Millionen von seinem Signing Bonus aus der Vertragsverlängerung 2015 ergeben den Cap Hit. Big Bens Vertrag läuft noch bis 2019. Wenn er ihn denn erfüllt /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=15.html © getty 16/33 Russell Wilson, Quarterback Seahawks (18,8 Mio.): 2015 gab es für "four more years" 87,6 Millionen Dollar. Die Cap Hits steigen in den beiden folgenden Jahren auf 21,7 und dann 23,2 Millionen Dollar /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=16.html © getty 17/33 Brock Osweiler, Quarterback Texans (19 Mio.): 2016 gab es 72 Mio. für vier Jahre - das würden die Texans wohl eher nicht noch einmal tun. Aus den 19 Millionen für 2017 kommen sie nicht raus, danach wird es einfacher /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=17.html © getty 18/33 Drew Brees, Quarterback Saints (19 Mio.): Die ständig Cap-geplagten Saints zahlen ihrer Passing-Yards-Maschine auf jeden Fall die kompletten 19 Mio. für 2017. Gut möglich, dass im Laufe der Saison mal wieder verhandelt wird /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=18.html © getty 19/33 Colin Kaepernick, Quarterback 49ers (19,366 Mio.): Lange Rede, kurzer Sinn: Die 49ers werden Kaepernick eher nicht über 19 Millionen Dollar zahlen. Sein Vertrag hat aber eine Ausstiegsklausel, die er wohl nutzen wird - es dürfte nicht zum Cut kommen /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=19.html © getty 20/33 Andrew Luck, Quarterback Colts (19,4 Mio.): 122,97 Mio. Dollar war sein Fünfjahresvertrag im Juni 2016 wert. Dafür ist der Cap Hit dank einiger Trickserien überschaubar. Er steigt bis 2020 aber auch noch auf über 28 Mio. an /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=20.html © getty 21/33 Eli Manning, Quarterback Giants (19,7 Mio.): 84 Millionen Dollar für vier Jahre gab es 2015, davon waren stolze 65 Millionen garantiert. Bei einem Cut würde man ihm über drei Jahre insgesamt 18,6 Mio. Dollar schulden /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=21.html © getty 22/33 Josh Norman, Cornerback Redskins (20 Mio.): Ein Cap Hit von 20 Millionen für einen Cornerback? Jup, dank des 75-Millionen-Deals 2016. Letztes Jahr gab es "nur" 8 Millionen, diesmal auf jeden Fall die kompletten 20 /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=22.html © getty 23/33 Von Miller, Outside Linebacker Broncos (20 Mio.): Oh ja, ein Super-Bowl-MVP will entsprechend bezahlt werden. Das Gehalt für 2017 ist quasi komplett garantiert - und der Cap Hit bleibt bis 2020 bei mindestens 20 Millionen per annum /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=23.html © getty 24/33 Philip Rivers, Quarterback Chargers (20 Mio.): Auch in Los Angeles lässt es sich gut verdienen, dank des Vertrags von 2015 über vier Jahre und 83,25 Millionen Dollar. Eine No-Trade-Klausel war ebenfalls mit im Paket drin /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=24.html © getty 25/33 Cam Newton, Quarterback Panthers (20,166 Mio.): 2015 unterschrieb Newton für fünf Jahre und bis zu 103,8 Millionen Dollar. Die Panthers würden ihren Ex-MVP natürlich nicht cutten, dementsprechend steigt der Cap Hit in den kommenden Jahren noch leicht an /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=25.html © getty 26/33 Ryan Tannehill, Quarterback Jets (20,3 Mio.): Der Vierjahresvertrag von Tannehill über 77 Millionen Dollar ist vergleichsweise teamfreundlich: Sollte man ihn loswerden wollen, würde man mit 10,4 Millionen Dollar an Dead Money auskommen /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=26.html © getty 27/33 Aaron Rodgers, Quarterback Packers (20,3 Mio.): Kaum zu glauben, aber bei einem Cut würde Rodgers trotz noch drei Jahren Vertrag nur 6,65 Mio. Dollar bekommen. Gut, kann er sich leisten - der Mann hat den sichersten Arbeitsplatz der Welt /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=27.html © getty 28/33 Matt Stafford, Quarterback Lions (22 Mio.): Das letzte Vertragsjahr bringt Stafford stolze 22 Millionen ein, nur 5,5 Mio. wären bei einem Cut garantiert. Wird trotzdem eher eine äußerst teure Vertragsverlängerung werden /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=28.html © getty 29/33 Justin Houston, Outside Linebacker Chiefs (22,1 Mio.): Überraschung, da ist ja noch ein Nicht-Quarterback! 16 Spiele hat er in den letzten beiden Jahren verpasst, an seinem Zahltag kommt KC trotzdem nicht vorbei - dank des 101-Mio.-Vertrags von 2015 /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=29.html © getty 30/33 Matt Ryan, Quarterback Falcons (23,75 Mio.): Zwei Jahre läuft der Vertrag von Matty Ice noch, danach wird es einen Nachschlag zu den 103,75 Mio. von 2013 geben. Ob die über Super Bowl LI hinwegtrösten? /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=30.html © getty 31/33 Carson Palmer, Quarterback Cardinals (24.125 Mio.): Ein Jahr hängt Palmer noch dran - lohnt sich ja auch finanziell. Wobei der Großteil des Gehalts von 2017 ohnehin garantiert gewesen wäre. 2018 hat Arizona dann noch 6,625 Mio. Dead Money an der Backe /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=31.html © getty 32/33 Joe Flacco, Quarterback Ravens (24,55 Mio.): Über die kommenden fünf Jahre hat Flacco Stand jetzt einen Cap Hit von mindestens 24 Millionen Dollar. Und bei einem Cut hätten die Ravens derzeit Dead Money von über 47 Mio. in den Büchern /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=32.html © getty 33/33 Tony Romo, Quarterback Cowboys (24,7 Mio): Der größte Cap Hit der Saison 2017 geht an einen Backup-Quarterback? Oh ja. Die Frage ist nur: Traden die Cowboys ihren langjährigen Starter? Oder cutten sie ihn und schlucken fast 20 Millionen an Dead Money? /de/sport/diashows/1702/nfl/vertraege-cap-hits/tony-romo-jay-cutler-flacco-palmer-ryan,seite=33.html

Gerüchteküche: Eagles

9.: Brandon Marshall, WR, New York Jets

Marshall ist noch immer ein physischer Receiver, der beim Catch sowie gegen Press-Coverage jedem Cornerback Probleme bereiten und darüber hinaus nach dem Catch glänzen kann. Statistisch war 2016, nach 1.502 Yards und 14 Touchdowns 2015, ein enttäuschendes Jahr, die Zahlen allerdings waren auch stark der desolaten Quarterback-Situation der Jets geschuldet. Vor einigen Tagen kam es zur Trennung, angeblich auf Marshalls Wunsch hin. Der 32-Jährige will demnach zu einem Contender, wartet er doch noch immer auf sein erstes NFL-Playoff-Spiel. Marshall sollte physisch in der Lage sein, mindestens noch ein Jahr auf hohem Level zu spielen, vergleichbar in der jüngen Vergangenheit am ehesten mit Steve Smith nach dessen Wechsel zu den Ravens.

Gerüchteküche: Patriots

8.: Pierre Garcon, WR, Washington Redskins

Der zweite Routinier-Wide-Receiver, der einem Team über zwei Jahre sofort und ganz konkret weiterhelfen kann: Garcon hatte 2016 die zweite 1.000-Yard-Saison seiner Karriere, verfügt über extrem sichere Hände und ist schlicht in den relevanten Bereichen ein überdurchschnittlicher All-Around-Receiver. Garcon ist gut zwei Jahre jünger als Marshall, eine mehr als verlässliche Option für ein Team, das einen guten Nummer-2-Receiver sucht, ob als Possession-Receiver oder auch gelegentlich Downfield.

Gerüchteküche: Rams, Eagles

7.: DeSean Jackson, WR, Washington Redskins

In den letzten drei Jahren hatte Jackson nie unter 17,6 Yards pro Catch (2014: 20,9; 2015: 17,6; 2016: 17,9), in der vergangenen Saison hatte laut Pro Football Focus nur Colts-Receiver T.Y. Hilton mehr Receptions bei Deep Passes (mindestens 20 Air-Yards): 16 solcher Bälle fing Jackson für 579 Yards. Noch immer ist er eine verlockende Speed-Option und kann eine Offense damit schematisch um ein Vielfaches gefährlicher machen. Viele Teams suchen einen solchen Receiver, der den Gegner dazu zwingt, die Länge des Feldes zu verteidigen. Spannend wird sein neuer Vertrag dennoch: Jackson ist inzwischen 30 Jahre alt, früher oder später wird er in seiner Kernkompetenz abbauen.

Gerüchteküche: Eagles, Titans, Buccaneers

Das QB-Karussell vor der Free Agency: Der Thronerbe und komplizierte Beziehungen

6.: Adrian Peterson, RB, Minnesota Vikings

Über Jahre das Gesicht der Vikings und der beste Running Back in der NFL - doch heute darf man Petersons Rolle anzweifeln, und das nicht nur, weil der 31-Jährige in der Vorsaison verletzungsbedingt nur drei Spiele (1,9 Yards pro Run) absolviert hat. Peterson ist nicht sonderlich gut in Pass-Protection, er ist kein guter Receiving-Back und fühlt sich nicht besonders wohl, wenn er aus der Shotgun laufen muss. In der heutigen NFL macht ihn das effektiv zu einem 2-Down-Back, was ähnliche Fragezeichen wie bei Lacy und Murray aufwirft. Nach wie vor mag er rein als Runner gesehen allerdings in die Top-Acht gehören, somit stellt sich die Frage: Was ist das 2017 wert?

Gerüchteküche: Giants, Buccaneers, Raiders

Seite 1: Unter dem Radar, Star-Running-Backs und spannende Wide Receiver

Seite 2: Das Pryor-Projekt, Power für die Offensive Line und der Patriots-Tight-End