Giants entlassen Cruz und Jennings

Montag, 13.02.2017

Die Entlassung von Cruz, der in der vergangenen Saison nur 39 Pässe für 586 Yards gefangen und im Laufe des Jahres Snaps an andere Receiver verloren hatte, beschert den Giants Einsparungen in Höhe von von 7,4 Millionen Dollar gegen den Cap. Cruz hatte sich in New York einst 2010 vom Undrafted Free Agent zum Starter hochgearbeitet und spielte eine elementare Rolle im Super-Bowl-Jahr 2011.

Doch 2014 und 2015 verpasste er dann 28 Spiele infolge eines Patellasehnenrisses, ehe er sich in der vergangenen Saison zurückkämpfte. Das hohe Gehalt gab wohl letztlich den Ausschlag, Berichten zufolge ist es aber nicht ausgeschlossen, dass der 30-Jährige zu günstigeren Konditionen doch noch in New York bleibt. Als erster größerer Name auf dem Free-Agency-Markt dürfte es jedoch auch einige andere Interessenten geben.

"Victor ist eine der tollen Geschichten in der NFL", erklärte Giants-Geschäftsführer Jerry Reese in einem Statement. "Er kam hier her und hat sich alles, was er bekommen hat, erarbeitet. Es war unglaublich ihm dabei zuzuschauen, wie er vom Undrafted Free Agent zum Pro Bowler und einem unserer Leistungsträger im Super-Bowl-Jahr wurde. Er wird für immer einer der großen Giants sein."

Das Team machte derweil wenig später den Doppelschlag perfekt: Auch Rashad Jennings wurde am Montag entlassen. Damit sparen die Giants weitere 2,5 Millionen Dollar gegen den Cap, Jennings verzeichnete in der vergangenen Saison bei 3,3 Yards pro Run lediglich 593 Rushing-Yards. In drei Jahren in New York konnte er die 900-Yard-Marke nie knacken.

